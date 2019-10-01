Президент присвоїв волинській акторці почесне звання «заслуженої»
Сьогодні, 09:40
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України відзначив волинську акторку Катерину Шпак почесним званням Заслуженої артистки України.
Про це йдеться в указі президента.
За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність Володимир Зеленський постановив відзначити артистку драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Катерину Шпак званням «Заслужена артистка України».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шлях до «заслуженого»: відверта розмова із хореографом з Луцька. ФОТО. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в указі президента.
За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність Володимир Зеленський постановив відзначити артистку драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Катерину Шпак званням «Заслужена артистка України».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Шлях до «заслуженого»: відверта розмова із хореографом з Луцька. ФОТО. ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У «коронавірусний» шпиталь луцького пологового шукають працівників: потрібно пів тисячі медиків
Сьогодні, 10:31
Президент присвоїв волинській акторці почесне звання «заслуженої»
Сьогодні, 09:40
Курс валют у Луцьку на 10 листопада
Сьогодні, 09:08