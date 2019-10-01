Президент присвоїв волинській акторці почесне звання «заслуженої»

Катерину Шпак почесним званням Заслуженої артистки України.



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За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність Володимир Зеленський постановив відзначити артистку драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Катерину Шпак званням «Заслужена артистка України».







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України відзначив волинську акторкупочесним званням Заслуженої артистки України.Про це йдеться в указі президента.За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерністьпостановив відзначити артистку драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Катерину Шпак званням «Заслужена артистка України».

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