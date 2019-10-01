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Президент присвоїв волинській акторці почесне звання «заслуженої»

Президент присвоїв волинській акторці почесне звання «заслуженої»
З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва президент України відзначив волинську акторку Катерину Шпак почесним званням Заслуженої артистки України.

Про це йдеться в указі президента.

За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність Володимир Зеленський постановив відзначити артистку драми Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка Катерину Шпак званням «Заслужена артистка України».

Президент присвоїв волинській акторці почесне звання «заслуженої»


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Теги: Луцьк, Волинь, театр, заслужена, акторка
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