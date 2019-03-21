На Закарпатті від вогнепального поранення помер молодий прикордонник

У Закарпатській області 9истопада після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського загону.Про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду. Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням, - іформує Держприкордонслужба України.На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.Наразі встановлюють обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця.