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На Закарпатті від вогнепального поранення помер молодий прикордонник

На Закарпатті від вогнепального поранення помер молодий прикордонник
У Закарпатській області 9истопада після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського загону.

Про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду. Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням, - іформує Держприкордонслужба України.

На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.

Наразі встановлюють обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця.


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Теги: помер, прикордонник, Закарпаття
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