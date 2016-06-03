У «коронавірусний» шпиталь луцького пологового шукають працівників: потрібно пів тисячі медиків





Про це Лариса Духневич.



Нині у тимчасовому шпиталі завершують монтажні роботи зі встановлення системи подачі кисню. Розраховують на 110 кисневих точок. Поруч з пологовим готують майданчик для встановлення десятитонної кисневої бочки.



Загалом госпіталі облаштовували 17 реанімаційних ліжок із сучасним обладнанням. Шпиталь розрахований на 250 ліжок, розповів Суспільному заступник начальника управління охорони здоров’я Луцька Віктор Глухманюк.



Із його слів, ситуація може у будь-який момент ускладнитися, тому коронавірусне відділення хочуть відкрити найближчим часом. У випадку ускладнення епідемічної ситуації, в міському управлінні освіти планують мобілізувати сили інших лікувально-профілактичних закладів міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для повноцінної роботи тимчасового інфекційного госпіталю, що діятиме на базі Луцького клінічного пологового будинку, потрібно 508 медичних працівників. Нині ж сформували шість медичних бригад, у яких сумарно є лише 100 працівників.Про це Суспільному розповіла директорка Луцької міської клінічної лікарніНині у тимчасовому шпиталі завершують монтажні роботи зі встановлення системи подачі кисню. Розраховують на 110 кисневих точок. Поруч з пологовим готують майданчик для встановлення десятитонної кисневої бочки.Загалом госпіталі облаштовували 17 реанімаційних ліжок із сучасним обладнанням. Шпиталь розрахований на 250 ліжок, розповів Суспільному заступник начальника управління охорони здоров’я Луцька Віктор Глухманюк.Із його слів, ситуація може у будь-який момент ускладнитися, тому коронавірусне відділення хочуть відкрити найближчим часом. У випадку ускладнення епідемічної ситуації, в міському управлінні освіти планують мобілізувати сили інших лікувально-профілактичних закладів міста.

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