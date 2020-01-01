385 нових випадків та 11 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 листопада

За останню добу на Волині зареєстрували 385 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 476 осіб.Одинадцять випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 3, м.Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 2, м.Ковель – 1, Луцький район – 1, Маневицький район – 1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1), повідомляє Волинської обласний лабораторний центр МОЗ.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 76, м. Нововолинськ – 27, Володимир-Волинський район – 33, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Камінь-Каширський район – 22, Ківерцівський район – 48, Ковельський район – 31, Локачинський район – 8, Любомльський район – 22, Любешівський район – 20, Луцький район – 29, Маневицький район – 19, Ратнівський район – 17, Рожищенський район – 4, Старовижівський район – 7, Турійський район – 5, Шацький район – 2.Загалом станом на 10 листопада в області зареєстрували 16821 випадок COVID-19, що підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 863 у дітей та 1543 у медичних працівників.Одужало 10148 осіб, з них 575 дітей та 1137 медичних працівників. 323 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 3700 (в т. ч. 92 летальних)Луцький район – 1381 (в т. ч. 27 летальних)м. Нововолинськ – 1363 (в т. ч. 28 летальних)Володимир-Волинський район – 1510 (в т. ч. 18 летальних)Горохівський район – 788 (в т. ч. 16 летальних)Іваничівський район – 414 (в т. ч. 10 летальних)Камінь-Каширський район – 638 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1574 (в т. ч. 19 летальних)Ковельський район – 1458 (в т. ч. 30 летальних)Локачинський район – 268 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 435 (в т. ч. 2 летальних)Любешівський район – 633 (в т. ч. 10 летальних)Маневицький район – 850 (в т. ч. 17 летальних)Ратнівський район – 572 (в т.ч. 15 летальних)Рожищенський район – 413 (в т. ч. 12 летальних)Старовижівський район – 225 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 431 ( в т. ч. 5 летальний)Шацький район – 168 (в т. ч. 4 летальних)Всього з початку року зареєстрували 18479 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 382 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 88823 осіб, за останню добу - 927 осіб.Методом ІФА на COVID-19 проведено 82867 обстеженнь, за останню добу - 882, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 829, приватними – 34.