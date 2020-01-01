385 нових випадків та 11 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 листопада
Сьогодні, 10:32
За останню добу на Волині зареєстрували 385 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 476 осіб.
Одинадцять випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 3, м.Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 2, м.Ковель – 1, Луцький район – 1, Маневицький район – 1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1), повідомляє Волинської обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 76, м. Нововолинськ – 27, Володимир-Волинський район – 33, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Камінь-Каширський район – 22, Ківерцівський район – 48, Ковельський район – 31, Локачинський район – 8, Любомльський район – 22, Любешівський район – 20, Луцький район – 29, Маневицький район – 19, Ратнівський район – 17, Рожищенський район – 4, Старовижівський район – 7, Турійський район – 5, Шацький район – 2.
Загалом станом на 10 листопада в області зареєстрували 16821 випадок COVID-19, що підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 863 у дітей та 1543 у медичних працівників.
Одужало 10148 осіб, з них 575 дітей та 1137 медичних працівників. 323 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 3700 (в т. ч. 92 летальних)
Луцький район – 1381 (в т. ч. 27 летальних)
м. Нововолинськ – 1363 (в т. ч. 28 летальних)
Володимир-Волинський район – 1510 (в т. ч. 18 летальних)
Горохівський район – 788 (в т. ч. 16 летальних)
Іваничівський район – 414 (в т. ч. 10 летальних)
Камінь-Каширський район – 638 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1574 (в т. ч. 19 летальних)
Ковельський район – 1458 (в т. ч. 30 летальних)
Локачинський район – 268 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 435 (в т. ч. 2 летальних)
Любешівський район – 633 (в т. ч. 10 летальних)
Маневицький район – 850 (в т. ч. 17 летальних)
Ратнівський район – 572 (в т.ч. 15 летальних)
Рожищенський район – 413 (в т. ч. 12 летальних)
Старовижівський район – 225 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 431 ( в т. ч. 5 летальний)
Шацький район – 168 (в т. ч. 4 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 18479 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 382 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 88823 осіб, за останню добу - 927 осіб.
Методом ІФА на COVID-19 проведено 82867 обстеженнь, за останню добу - 882, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 829, приватними – 34.
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Одинадцять випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 3, м.Нововолинськ – 1, Володимир-Волинський район – 2, м.Ковель – 1, Луцький район – 1, Маневицький район – 1, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1), повідомляє Волинської обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 76, м. Нововолинськ – 27, Володимир-Волинський район – 33, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Камінь-Каширський район – 22, Ківерцівський район – 48, Ковельський район – 31, Локачинський район – 8, Любомльський район – 22, Любешівський район – 20, Луцький район – 29, Маневицький район – 19, Ратнівський район – 17, Рожищенський район – 4, Старовижівський район – 7, Турійський район – 5, Шацький район – 2.
Загалом станом на 10 листопада в області зареєстрували 16821 випадок COVID-19, що підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 863 у дітей та 1543 у медичних працівників.
Одужало 10148 осіб, з них 575 дітей та 1137 медичних працівників. 323 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 3700 (в т. ч. 92 летальних)
Луцький район – 1381 (в т. ч. 27 летальних)
м. Нововолинськ – 1363 (в т. ч. 28 летальних)
Володимир-Волинський район – 1510 (в т. ч. 18 летальних)
Горохівський район – 788 (в т. ч. 16 летальних)
Іваничівський район – 414 (в т. ч. 10 летальних)
Камінь-Каширський район – 638 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1574 (в т. ч. 19 летальних)
Ковельський район – 1458 (в т. ч. 30 летальних)
Локачинський район – 268 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 435 (в т. ч. 2 летальних)
Любешівський район – 633 (в т. ч. 10 летальних)
Маневицький район – 850 (в т. ч. 17 летальних)
Ратнівський район – 572 (в т.ч. 15 летальних)
Рожищенський район – 413 (в т. ч. 12 летальних)
Старовижівський район – 225 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 431 ( в т. ч. 5 летальний)
Шацький район – 168 (в т. ч. 4 летальних)
Всього з початку року зареєстрували 18479 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 382 повідомлення про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 88823 осіб, за останню добу - 927 осіб.
Методом ІФА на COVID-19 проведено 82867 обстеженнь, за останню добу - 882, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 829, приватними – 34.
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