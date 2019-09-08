На Волині визволили з пастки коня, що застряг між коліями
Сьогодні, 10:42
Рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ковеля вивільнили з пастки коня, що застряг копитом між коліями на залізничному переїзді.
Подія трапилася 9 листопада біля 07:30 в селі Люблинець Ковельського району, повідомив на своїй сторінці речник ДСНС в області Володимир Нестеров.
Бійці ДСНС застосували спеціальний гідравлічний інструмент, за допомогою якого вже о 08:19 ногу тварини вивільнили і гужовий транспортний засіб продовжив рух.
Затримки руху залізничного транспорту не було.
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Подія трапилася 9 листопада біля 07:30 в селі Люблинець Ковельського району, повідомив на своїй сторінці речник ДСНС в області Володимир Нестеров.
Бійці ДСНС застосували спеціальний гідравлічний інструмент, за допомогою якого вже о 08:19 ногу тварини вивільнили і гужовий транспортний засіб продовжив рух.
Затримки руху залізничного транспорту не було.
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