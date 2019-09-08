На Волині визволили з пастки коня, що застряг між коліями





Подія трапилася 9 листопада біля 07:30 в селі Люблинець Ковельського району, повідомив на своїй сторінці речник ДСНС в області Володимир Нестеров.



Бійці ДСНС застосували спеціальний гідравлічний інструмент, за допомогою якого вже о 08:19 ногу тварини вивільнили і гужовий транспортний засіб продовжив рух.



Затримки руху залізничного транспорту не було.

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