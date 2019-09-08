вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині визволили з пастки коня, що застряг між коліями

На Волині визволили з пастки коня, що застряг між коліями
Рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ковеля вивільнили з пастки коня, що застряг копитом між коліями на залізничному переїзді.

Подія трапилася 9 листопада біля 07:30 в селі Люблинець Ковельського району, повідомив на своїй сторінці речник ДСНС в області Володимир Нестеров.

Бійці ДСНС застосували спеціальний гідравлічний інструмент, за допомогою якого вже о 08:19 ногу тварини вивільнили і гужовий транспортний засіб продовжив рух.

Затримки руху залізничного транспорту не було.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кінь, ДСНС, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині визволили з пастки коня, що застряг між коліями
Сьогодні, 10:42
385 нових випадків та 11 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 листопада
Сьогодні, 10:32
У «коронавірусний» шпиталь луцького пологового шукають працівників: потрібно пів тисячі медиків
Сьогодні, 10:31
На Закарпатті від вогнепального поранення помер молодий прикордонник
Сьогодні, 09:55
Президент присвоїв волинській акторці почесне звання «заслуженої»
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Волинянина, який витяг з води 10-річного хлопчика, нагородили грамотою. ФОТО Волинянина, який витяг з води 10-річного хлопчика, нагородили грамотою. ФОТО
15 серпень, 23:32
На Волині врятували лелеку, який випав з гнізда і заплутався у телефонних лініях На Волині врятували лелеку, який випав з гнізда і заплутався у телефонних лініях
28 липень, 09:39
Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку Волинські рятувальники повернулися з Прикарпаття, де допомагали людям, постраждалим від паводку
04 липень, 15:07
Рівненські рятувальники визволили лебедів, які заплутались у рибальських сітях. ВІДЕО Рівненські рятувальники визволили лебедів, які заплутались у рибальських сітях. ВІДЕО
08 вересень, 2019, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині визволили з пастки коня, що застряг між коліями
Сьогодні, 10:42
 0
385 нових випадків та 11 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 листопада
Сьогодні, 10:32
 0
У «коронавірусний» шпиталь луцького пологового шукають працівників: потрібно пів тисячі медиків
Сьогодні, 10:31
 0
На Закарпатті від вогнепального поранення помер молодий прикордонник
Сьогодні, 09:55
 0
Президент присвоїв волинській акторці почесне звання «заслуженої»
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8