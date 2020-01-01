На Волині виявили підприємство, яке без дозволів зберігає 426 тонн відходів
Сьогодні, 11:00
На волинському підприємству працівники держекоінспекції провели позапланову перевірку.
Інспекторам надали документи, згідно з якими у складському приміщенні підприємство зберігає 426 тонн відходів полімерів завезених з території республіки Польща. Власником відходів є інше підприємство, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Дозволу на зберігання відходів у підприємства немає.
Крім того, під час обстеження території підприємства, спеціалісти ДЕІ встановили, що вони виготовляють пелети з деревних відходів.
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання не має.
Керівництво підприємства відмовило у проведенні огляду складу, де зберігаються відходи. Аргументували відмову відсутністю представника власника.
Посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності та видали припис на усунення природоохоронних порушень.
В Інспекції вирішують питання стосовно скерування до суду результатів перевірки, аби на підприємстві припинили експлуатацію обладнання до усунення порушень.
Крім, того матеріали передали до правоохоронних органів.
Фото ілюстративне.
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Інспекторам надали документи, згідно з якими у складському приміщенні підприємство зберігає 426 тонн відходів полімерів завезених з території республіки Польща. Власником відходів є інше підприємство, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Дозволу на зберігання відходів у підприємства немає.
Крім того, під час обстеження території підприємства, спеціалісти ДЕІ встановили, що вони виготовляють пелети з деревних відходів.
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання не має.
Керівництво підприємства відмовило у проведенні огляду складу, де зберігаються відходи. Аргументували відмову відсутністю представника власника.
Посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності та видали припис на усунення природоохоронних порушень.
В Інспекції вирішують питання стосовно скерування до суду результатів перевірки, аби на підприємстві припинили експлуатацію обладнання до усунення порушень.
Крім, того матеріали передали до правоохоронних органів.
Фото ілюстративне.
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