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На Волині виявили підприємство, яке без дозволів зберігає 426 тонн відходів

На Волині виявили підприємство, яке без дозволів зберігає 426 тонн відходів
На волинському підприємству працівники держекоінспекції провели позапланову перевірку.

Інспекторам надали документи, згідно з якими у складському приміщенні підприємство зберігає 426 тонн відходів полімерів завезених з території республіки Польща. Власником відходів є інше підприємство, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Дозволу на зберігання відходів у підприємства немає.

Крім того, під час обстеження території підприємства, спеціалісти ДЕІ встановили, що вони виготовляють пелети з деревних відходів.
Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від технологічного обладнання не має.

Керівництво підприємства відмовило у проведенні огляду складу, де зберігаються відходи. Аргументували відмову відсутністю представника власника.

Посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності та видали припис на усунення природоохоронних порушень.
В Інспекції вирішують питання стосовно скерування до суду результатів перевірки, аби на підприємстві припинили експлуатацію обладнання до усунення порушень.

Крім, того матеріали передали до правоохоронних органів.

Фото ілюстративне.

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Теги: держекоінспекція, підприємство, відходи
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