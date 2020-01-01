У Струмівці в дачному будинку злочинці виготовляли амфетамін
Сьогодні, 11:18
У дачному будинку в селі Струмівка, що поблизу Луцька, троє чоловіків виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині.
Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, у 2017 році один зі злочинців організував злочинну групу разом з двома іншими чоловіками. Зокрема, злочинці виготовляли амфетамін в дачному будинку в Струмівці та збували у Луцьку. Відзначають, що виготовляти наркотики їх навчила особа, матеріали щодо якої виділили в окреме кримінальне провадження.
У період із квітня по 13 жовтня 2017 року банда вчинила шістнадцять кримінальних правопорушень. Однак в рамках цього судового засідання розглядали злочини лише двох членів банди.
Обидва злочинці уклали з прокурором угоди про визнання винуватості, які суд затвердив, призначивши наркобаригам по 6,5 років позбавлення волі.
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Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, у 2017 році один зі злочинців організував злочинну групу разом з двома іншими чоловіками. Зокрема, злочинці виготовляли амфетамін в дачному будинку в Струмівці та збували у Луцьку. Відзначають, що виготовляти наркотики їх навчила особа, матеріали щодо якої виділили в окреме кримінальне провадження.
У період із квітня по 13 жовтня 2017 року банда вчинила шістнадцять кримінальних правопорушень. Однак в рамках цього судового засідання розглядали злочини лише двох членів банди.
Обидва злочинці уклали з прокурором угоди про визнання винуватості, які суд затвердив, призначивши наркобаригам по 6,5 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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