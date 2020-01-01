У Києві водій на смерть збив поліцейську, яка йшла тротуаром. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
У Києві водій на Chevrolet злетів з дороги і збив жінку, яка йшла тротуаром. Внаслідок аварії жінка загинула. З'ясувалося, що вона була співробітницею управління поліції.
Про це ТСН.ua розповіли у відділі комунікації поліції Києва.
"Ця жінка працювала у нас в одному з управлінь столичного главку, вона неатестований співробітник поліції - держслужбовець", - уточнили у поліції Києва.
"Поблизу із КП на вулиці Богатирській водій автомобіля Chevrolet (номерні знаки: AA0243ZA) злетів з дороги, в'їхав у залізний стовпчик, після чого почав "кувиркатися у повітрі", влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС "Окко", - повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.
Саме у цей час узбіччям ішла жінка і на неї вилетіла автівка. Від отриманих травм жінка померла на місці аварії.
Водія Chevrolet з численними травмами госпіталізували.
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Про це ТСН.ua розповіли у відділі комунікації поліції Києва.
"Ця жінка працювала у нас в одному з управлінь столичного главку, вона неатестований співробітник поліції - держслужбовець", - уточнили у поліції Києва.
"Поблизу із КП на вулиці Богатирській водій автомобіля Chevrolet (номерні знаки: AA0243ZA) злетів з дороги, в'їхав у залізний стовпчик, після чого почав "кувиркатися у повітрі", влетів в естакаду і зупинився у 10-15 метрах від АЗС "Окко", - повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.
Саме у цей час узбіччям ішла жінка і на неї вилетіла автівка. Від отриманих травм жінка померла на місці аварії.
Водія Chevrolet з численними травмами госпіталізували.
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