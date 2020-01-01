«Просимо зачекати або звернутись в іншу лікарню», – директор госпіталю у Боголюбах про госпіталізацію хворих з Covid-19





Про це



«Просимо зачекати або звернутись в іншу лікарню»





Нагадаємо, 9 листопада з’явилась інформація про те, що Володимир Шмаль.



Директор ковідного госпіталю Микола Юрко з таким формулюванням не погоджується:



«Коли ви приходите до стоматолога, а там вже є інший пацієнт, вас же не проганяють, а просять зачекати».



При цьому він визнає – проблема з місцями є:



«Ми просимо людей почекати, звернутись в районну лікарню, інфекційну, міську, а потім забираємо. Черга є, але нікому не відмовляємо».



Микола Юрко каже, що 9 листопада в госпіталі було 135 пацієнтів. З них – 101 на кисні і це всі місця. Ще 4 кисневі точки наразі зламані і чекають ремонту.



Зі слів медика, частину пацієнтів 10 листопада виписують, а натомість беруть тих, хто в черзі. Так, вранці вже госпіталізували двох людей, яким попереднього дня відмовили.



«В нас постійно зайняті всі ліжка з доступом до кисню. Вже місяць, відколи щодня на Волині – не 100-200 нових хворих, а до 400», - сказав директор шпиталю.



Нагадаємо, за



«За кілька днів будемо мати нове відділення на 40 ліжок»



Директор Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар визнає – ситуація з місцями напружена.



«Щоб ви розуміли, реанімація розрахована на 12 ліжок. Там лежить 8-9 людей. Але коли привозять пацієнта, я не можу його туди покласти, бо у наших відділеннях в будь-який момент комусь може стати гірше і його треба буде переводити в реанімацію», - пояснює очільник лікарні.



Проблема ще й в тому, що в госпіталь беруть лише пацієнтів, в яких підтверджений коронавірус. А «швидка» інколи привозить і тих, в кого ще підозра.



Водночас він каже, що днями тут відкриють нове відділення на 40 ліжок з доступом до кисню.



«13 листопада туди прийдуть працівники, яких ми набрали з власного резерву. Загалом буде майже 150 кисневих точок. Поступово робимо. Як виявилось, кисень – це головний медикамент на даний момент», - сказав директор обласної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В коронавірусному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні, що у Боголюбах, зайняті всі ліжка з доступом до кисню. Хворих, які потребують госпіталізації, просять або почекати кілька днів, або їхати в районні лікарні.Про це «Першому» розповіли в інфекційному госпіталі.Нагадаємо, 9 листопада з’явилась інформація про те, що всі місця, відведені для хворих на коронавірус в обласній лікарні, зайняті . Начебто «швидкі» з тяжкими хворими завертали. Про це зокрема заявив начальник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста ЛуцькаДиректор ковідного госпіталюз таким формулюванням не погоджується:«Коли ви приходите до стоматолога, а там вже є інший пацієнт, вас же не проганяють, а просять зачекати».При цьому він визнає – проблема з місцями є:«Ми просимо людей почекати, звернутись в районну лікарню, інфекційну, міську, а потім забираємо. Черга є, але нікому не відмовляємо».Микола Юрко каже, що 9 листопада в госпіталі було 135 пацієнтів. З них – 101 на кисні і це всі місця. Ще 4 кисневі точки наразі зламані і чекають ремонту.Зі слів медика, частину пацієнтів 10 листопада виписують, а натомість беруть тих, хто в черзі. Так, вранці вже госпіталізували двох людей, яким попереднього дня відмовили.«В нас постійно зайняті всі ліжка з доступом до кисню. Вже місяць, відколи щодня на Волині – не 100-200 нових хворих, а до 400», - сказав директор шпиталю.Нагадаємо, за попередню добу на Волині померло 11 людей з коронавірусом. Директор Волинської обласної клінічної лікарнівизнає – ситуація з місцями напружена.«Щоб ви розуміли, реанімація розрахована на 12 ліжок. Там лежить 8-9 людей. Але коли привозять пацієнта, я не можу його туди покласти, бо у наших відділеннях в будь-який момент комусь може стати гірше і його треба буде переводити в реанімацію», - пояснює очільник лікарні.Проблема ще й в тому, що в госпіталь беруть лише пацієнтів, в яких підтверджений коронавірус. А «швидка» інколи привозить і тих, в кого ще підозра.Водночас він каже, що днями тут відкриють нове відділення на 40 ліжок з доступом до кисню.«13 листопада туди прийдуть працівники, яких ми набрали з власного резерву. Загалом буде майже 150 кисневих точок. Поступово робимо. Як виявилось, кисень – це головний медикамент на даний момент», - сказав директор обласної лікарні.

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