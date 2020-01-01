У Луцьку злодій побив та пограбував студента
Сьогодні, 11:44
У Луцьку викрили двох злодіїв, які промишляли на території міста.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 9 листопада, близько 21 години на вулиці 8 Березня у Луцьку невідомий побив 17-річного студента та забрав в нього велосипед, який вартує близько п’яти тисяч гривень. Хлопець звернувся за медичною допомогою в лікарню та повідомив про подію до поліції. Дільничний офіцер поліції оперативно зреагував та ще по гарячих слідах викрив зловмисника – 31-річного лучанина.
А пообіді цього ж дня до поліції звернулася продавчиня одного з магазинів Луцька. Жінка розповіла, що невідомий, зайшовши в приміщення закладу, поцупив з полички пляшку коньяку та втік. Поліцейські негайно розпочали пошуки грабіжника. Вже за декілька годин грабіжника спіймали. Ним виявився 22-річний, раніше судимий, мешканець Луцька.
Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Учора, 9 листопада, близько 21 години на вулиці 8 Березня у Луцьку невідомий побив 17-річного студента та забрав в нього велосипед, який вартує близько п’яти тисяч гривень. Хлопець звернувся за медичною допомогою в лікарню та повідомив про подію до поліції. Дільничний офіцер поліції оперативно зреагував та ще по гарячих слідах викрив зловмисника – 31-річного лучанина.
А пообіді цього ж дня до поліції звернулася продавчиня одного з магазинів Луцька. Жінка розповіла, що невідомий, зайшовши в приміщення закладу, поцупив з полички пляшку коньяку та втік. Поліцейські негайно розпочали пошуки грабіжника. Вже за декілька годин грабіжника спіймали. Ним виявився 22-річний, раніше судимий, мешканець Луцька.
Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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