У Луцьку злодій побив та пограбував студента





Про це



Учора, 9 листопада, близько 21 години на вулиці 8 Березня у Луцьку невідомий побив 17-річного студента та забрав в нього велосипед, який вартує близько п’яти тисяч гривень. Хлопець звернувся за медичною допомогою в лікарню та повідомив про подію до поліції. Дільничний офіцер поліції оперативно зреагував та ще по гарячих слідах викрив зловмисника – 31-річного лучанина.



А пообіді цього ж дня до поліції звернулася продавчиня одного з магазинів Луцька. Жінка розповіла, що невідомий, зайшовши в приміщення закладу, поцупив з полички пляшку коньяку та втік. Поліцейські негайно розпочали пошуки грабіжника. Вже за декілька годин грабіжника спіймали. Ним виявився 22-річний, раніше судимий, мешканець Луцька.



Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.



Головне фото - ілюстративне.

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