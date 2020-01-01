вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку злодій побив та пограбував студента

У Луцьку злодій побив та пограбував студента
У Луцьку викрили двох злодіїв, які промишляли на території міста.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, 9 листопада, близько 21 години на вулиці 8 Березня у Луцьку невідомий побив 17-річного студента та забрав в нього велосипед, який вартує близько п’яти тисяч гривень. Хлопець звернувся за медичною допомогою в лікарню та повідомив про подію до поліції. Дільничний офіцер поліції оперативно зреагував та ще по гарячих слідах викрив зловмисника – 31-річного лучанина.

А пообіді цього ж дня до поліції звернулася продавчиня одного з магазинів Луцька. Жінка розповіла, що невідомий, зайшовши в приміщення закладу, поцупив з полички пляшку коньяку та втік. Поліцейські негайно розпочали пошуки грабіжника. Вже за декілька годин грабіжника спіймали. Ним виявився 22-річний, раніше судимий, мешканець Луцька.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжки, побиття, Луцьк, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бив металевим совком: горе-батько з Волині постане перед судом
Сьогодні, 12:03
У пожежі на Волині згоріли 2 велосипеди, 5 тонн сіна і деревообробні станки
Сьогодні, 11:58
У Луцьку злодій побив та пограбував студента
Сьогодні, 11:44
«Просимо зачекати або звернутись в іншу лікарню», – директор госпіталю у Боголюбах про госпіталізацію хворих з Covid-19
Сьогодні, 11:40
У Києві водій на смерть збив поліцейську, яка йшла тротуаром. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
У Луцьку вночі на автостанції побили молодого чоловіка У Луцьку вночі на автостанції побили молодого чоловіка
30 вересень, 13:58
У центрі Луцька побили молодого чоловіка: постраждалий – у комі. ВІДЕО У центрі Луцька побили молодого чоловіка: постраждалий – у комі. ВІДЕО
09 вересень, 14:50
У Луцьку хулігани зухвало побили 21-річного студента та його товариша У Луцьку хулігани зухвало побили 21-річного студента та його товариша
26 червень, 17:34
Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю
25 травень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рівному учениця заявила, що її поблизу школи зґвалтував невідомий
Сьогодні, 12:10
 0
Бив металевим совком: горе-батько з Волині постане перед судом
Сьогодні, 12:03
 0
У пожежі на Волині згоріли 2 велосипеди, 5 тонн сіна і деревообробні станки
Сьогодні, 11:58
 0
У Луцьку злодій побив та пограбував студента
Сьогодні, 11:44
 0
«Просимо зачекати або звернутись в іншу лікарню», – директор госпіталю у Боголюбах про госпіталізацію хворих з Covid-19
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8