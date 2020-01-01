У пожежі на Волині згоріли 2 велосипеди, 5 тонн сіна і деревообробні станки
Сьогодні, 11:58
У селі Четверня Маневицького району горіли цегляні господарські споруди.
Повідомлення про займання надійшло до рятувальників 10 листопада о 02:36, - інформує ДСНС у Волинській області.
Спільними зусиллями вогнеборців 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневич, працівниками місцевої пожежної охорони смт Колки та державної пожежної охорони сіл Годомичі та Четвертня вже о 03:40 вдалося зупинити розповсюдження горіння.
Після розбору та проливання конструкцій о 04:50 пожежу ліквідували. Вогонь знищив незначну частину покрівлі та перекриття, 2 велосипеди, пошкодив стіни, близько 5 тонн сіна, 5 куб. дров, 2 тонни брикету, січкарня та деревообробні станки.
Попередня причина займання – коротке замикання електромережі.
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Повідомлення про займання надійшло до рятувальників 10 листопада о 02:36, - інформує ДСНС у Волинській області.
Спільними зусиллями вогнеборців 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневич, працівниками місцевої пожежної охорони смт Колки та державної пожежної охорони сіл Годомичі та Четвертня вже о 03:40 вдалося зупинити розповсюдження горіння.
Після розбору та проливання конструкцій о 04:50 пожежу ліквідували. Вогонь знищив незначну частину покрівлі та перекриття, 2 велосипеди, пошкодив стіни, близько 5 тонн сіна, 5 куб. дров, 2 тонни брикету, січкарня та деревообробні станки.
Попередня причина займання – коротке замикання електромережі.
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