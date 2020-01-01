Бив металевим совком: горе-батько з Волині постане перед судом

побив своїх чотирьох дітей у селі Невіз Рожищенського району.



Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Слідство встановило, що зранку 04 жовтня 2020 року нетверезий 36-річний горе-батько побив чотирьох своїх дітей, завдавши 3-річному та 9-річному синам і 7-річній доньці легких тілесних ушкоджень.



Найбільше постраждав 5-річний хлопчик, якого батько побив металевим совком, зламавши дитині два ребра.



Нині зловмисника обвинувачують у заподіянні умисних легких тілесних ушкоджень та тілесного ушкодження середньої тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров'я (ч. ч. 1,2 ст. 125, ч.1 ст. 122 КК України).



Подальшу його долю вирішуватиме суд.



Головне фото - ілюстративне.

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