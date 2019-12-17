У Рівному учениця заявила, що її поблизу школи зґвалтував невідомий





До поліції сьогодні, 10 листопада, близько 10-ї ранку надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл: учениця розповіла їй, що поблизу закладу її зґвалтував невідомий чоловік, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.



На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та керівництво Рівненського відділу поліції.



Поліцейські встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Тривають слідчі дії.



Наразі вирішують питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному поліцейські встановлюють обставини вчинення дій сексуального характеру відносно дитини.До поліції сьогодні, 10 листопада, близько 10-ї ранку надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл: учениця розповіла їй, що поблизу закладу її зґвалтував невідомий чоловік, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та керівництво Рівненського відділу поліції.Поліцейські встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Тривають слідчі дії.Наразі вирішують питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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