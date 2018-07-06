У Луцьку в інфекційну лікарню більше не можуть приймати хворих з Covid-19, яким потрібен кисень





Про це Галина Морочковська.



Нагадаємо, в ковідному шпиталі у Боголюбах зайняті усі ліжка з доступом до кисню. Хворих там просять або стати в чергу на госпіталізацію, або звертатись в районні лікарні.



«У нас напружена ситуація з кисневими точками. Вільних місць немає зовсім», - сказала лікарка.



Наразі є 15 кисневих точок і 10 кисневих концентраторів (це пристрої, які виробляють кисень).



«По деяких точках – двоє пацієнтів. Зробили так, щоб більше людей отримали кисень. Така ситуація вже днів 10», - пояснила Галина Морочковська.



Нових хворих тут, як і в обласній лікарні, приймають лише, якщо когось виписали і з’явились місця.



«Кисневозалежних хворих ми не можемо прийняти більше. Бо покласти і не дати кисень – не маємо права. Стараємось прийняти всіх, а тих, хто на кисні, просимо відвезти в Боголюби, Луцьку районну, Ківерцівську лікарні. В кожному районі є якісь умови, щоб надавати кисень», - сказала очільниця інфекційної лікарні.



Наразі, з її слів, в закладі 108 пацієнтів з коронавірусом. В лікарні хочуть зробити додатково 80 кисневих точок, але поки документація перебуває на експертизі.



«Ми дуже залежні від рішення в Києві, а поки працюємо з тим, що є», - пояснює Галина Морочковська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній інфекційній лікарні зайняті усі ліжка з доступом до кисню. При цьому доступ до деяких точок, розрахованих на одного хворого, тут дають двом пацієнтам.Про це «Першому» розповіла тимчасова виконувачка обов’язків директора закладуНагадаємо, в ковідному шпиталі уХворих там просять або стати в чергу на госпіталізацію, або звертатись в районні лікарні.«У нас напружена ситуація з кисневими точками. Вільних місць немає зовсім», - сказала лікарка.Наразі є 15 кисневих точок і 10 кисневих концентраторів (це пристрої, які виробляють кисень).«По деяких точках – двоє пацієнтів. Зробили так, щоб більше людей отримали кисень. Така ситуація вже днів 10», - пояснила Галина Морочковська.Нових хворих тут, як і в обласній лікарні, приймають лише, якщо когось виписали і з’явились місця.«Кисневозалежних хворих ми не можемо прийняти більше. Бо покласти і не дати кисень – не маємо права. Стараємось прийняти всіх, а тих, хто на кисні, просимо відвезти в Боголюби, Луцьку районну, Ківерцівську лікарні. В кожному районі є якісь умови, щоб надавати кисень», - сказала очільниця інфекційної лікарні.Наразі, з її слів, в закладі 108 пацієнтів з коронавірусом. В лікарні хочуть зробити додатково 80 кисневих точок, але поки документація перебуває на експертизі.«Ми дуже залежні від рішення в Києві, а поки працюємо з тим, що є», - пояснює Галина Морочковська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію