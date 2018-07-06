вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку в інфекційну лікарню більше не можуть приймати хворих з Covid-19, яким потрібен кисень

У Луцьку в інфекційну лікарню більше не можуть приймати хворих з Covid-19, яким потрібен кисень
У Волинській обласній інфекційній лікарні зайняті усі ліжка з доступом до кисню. При цьому доступ до деяких точок, розрахованих на одного хворого, тут дають двом пацієнтам.

Про це «Першому» розповіла тимчасова виконувачка обов’язків директора закладу Галина Морочковська.

Нагадаємо, в ковідному шпиталі у Боголюбах зайняті усі ліжка з доступом до кисню. Хворих там просять або стати в чергу на госпіталізацію, або звертатись в районні лікарні.

«У нас напружена ситуація з кисневими точками. Вільних місць немає зовсім», - сказала лікарка.

Наразі є 15 кисневих точок і 10 кисневих концентраторів (це пристрої, які виробляють кисень).

«По деяких точках – двоє пацієнтів. Зробили так, щоб більше людей отримали кисень. Така ситуація вже днів 10», - пояснила Галина Морочковська.

Нових хворих тут, як і в обласній лікарні, приймають лише, якщо когось виписали і з’явились місця.

«Кисневозалежних хворих ми не можемо прийняти більше. Бо покласти і не дати кисень – не маємо права. Стараємось прийняти всіх, а тих, хто на кисні, просимо відвезти в Боголюби, Луцьку районну, Ківерцівську лікарні. В кожному районі є якісь умови, щоб надавати кисень», - сказала очільниця інфекційної лікарні.

Наразі, з її слів, в закладі 108 пацієнтів з коронавірусом. В лікарні хочуть зробити додатково 80 кисневих точок, але поки документація перебуває на експертизі.

«Ми дуже залежні від рішення в Києві, а поки працюємо з тим, що є», - пояснює Галина Морочковська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: інфекційна лікарня, Луцьк, кисневі точки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
385 нових випадків та 11 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 листопада
Сьогодні, 10:32
В Україні за добу виявили понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 08:52
У лікарнях Луцька відмовляються госпіталізовувати хворих на Covid-19, бо немає місця
09 листопад, 18:00
Зеленський захворів на коронавірус
09 листопад, 17:21
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині в квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 13:52
У Польщі затримали двох українців, які крали гроші з банкоматів
Сьогодні, 13:28
У Луцьку в інфекційну лікарню більше не можуть приймати хворих з Covid-19, яким потрібен кисень
Сьогодні, 13:12
У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО
Сьогодні, 12:42
У Рівному учениця заявила, що її поблизу школи зґвалтував невідомий
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
21 червень, 19:19
У Волинській обласній інфекційній лікарні – 2 пацієнтів з підозрою на коронавірус У Волинській обласній інфекційній лікарні – 2 пацієнтів з підозрою на коронавірус
21 березень, 12:45
Показали, як ремонтують скандальну інфекційну лікарню Луцька. ВІДЕО Показали, як ремонтують скандальну інфекційну лікарню Луцька. ВІДЕО
06 липень, 2018, 10:25
У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО
Сьогодні, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині в квартирі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 13:52
 0
У Польщі затримали двох українців, які крали гроші з банкоматів
Сьогодні, 13:28
 0
У Луцьку в інфекційну лікарню більше не можуть приймати хворих з Covid-19, яким потрібен кисень
Сьогодні, 13:12
 0
У Луцьку в районі ЛПЗ викрили підпільне казино. ФОТО
Сьогодні, 12:42
 0
У Рівному учениця заявила, що її поблизу школи зґвалтував невідомий
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8