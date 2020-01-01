У місті на Волині в квартирі знайшли тіло чоловіка





Про це



Як зазначили, повідомлення про те, що більше 7-ми днів чоловік не з’являвся на людях, надійшло на пункт зв’язку ДПРЧ-7 від працівників поліції. Відтак, рятувальники виїхали за адресою вулиця Ковельська, 12.



Працівники ДПРЧ деблокували двері та виявили тіло чоловіка. Особу встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го листопада у багатоповерхівці на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському знайшли тіло чоловіка. Квартиру відчиняли рятувальники з поліцією, бо чоловік майже тиждень не виходив із помешкання.Про це БУГу повідомили рятувальники.Як зазначили, повідомлення про те, що більше 7-ми днів чоловік не з’являвся на людях, надійшло на пункт зв’язку ДПРЧ-7 від працівників поліції. Відтак, рятувальники виїхали за адресою вулиця Ковельська, 12.Працівники ДПРЧ деблокували двері та виявили тіло чоловіка. Особу встановлюють.

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