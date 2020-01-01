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У місті на Волині в квартирі знайшли тіло чоловіка

У місті на Волині в квартирі знайшли тіло чоловіка
10-го листопада у багатоповерхівці на вулиці Ковельській у Володимирі-Волинському знайшли тіло чоловіка. Квартиру відчиняли рятувальники з поліцією, бо чоловік майже тиждень не виходив із помешкання.

Про це БУГу повідомили рятувальники.

Як зазначили, повідомлення про те, що більше 7-ми днів чоловік не з’являвся на людях, надійшло на пункт зв’язку ДПРЧ-7 від працівників поліції. Відтак, рятувальники виїхали за адресою вулиця Ковельська, 12.

Працівники ДПРЧ деблокували двері та виявили тіло чоловіка. Особу встановлюють.

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Теги: Володимир, квартира, тіло
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