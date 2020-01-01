Тумани і нічні заморозки: синоптик розповіла про погоду до кінця тижня

До кінця тижня погоду в Україні буде визначати антициклон. Тобто, ніяких серйозних дощів чи снігів не прогнозують.Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптикЗа її словати, у нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра, 11 листопада, вдень буде не вище +3+9 градусів.Тепліше на кілька градусів – в Криму та на Закарпатті, +8+12 градусів.Подекуди будуть тумани.У Києві 11-го листопада також стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікують близько +5 градусів."Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами", - зауважує у своєму дописі синоптик.