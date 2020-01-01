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Тумани і нічні заморозки: синоптик розповіла про погоду до кінця тижня

Тумани і нічні заморозки: синоптик розповіла про погоду до кінця тижня
До кінця тижня погоду в Україні буде визначати антициклон. Тобто, ніяких серйозних дощів чи снігів не прогнозують.

Про це на сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словати, у нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а завтра, 11 листопада, вдень буде не вище +3+9 градусів.

Тепліше на кілька градусів – в Криму та на Закарпатті, +8+12 градусів.

Подекуди будуть тумани.

У Києві 11-го листопада також стовпчики термометрів сповзатимуть вниз, вдень у середу очікують близько +5 градусів.

"Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами", - зауважує у своєму дописі синоптик.

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Теги: проогноз, погода, синоптик
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