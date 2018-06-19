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Волинянину, який 9 років не платив аліментів, «впаяли» громадські роботи

Волинянину, який 9 років не платив аліментів, «впаяли» громадські роботи
На Іваничівщині чоловік не платив аліменти своїй колишній дружині, яка після розлучення виховувала дітей. Суд покарав горе-батька громадськими роботами.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, - пише Буг.

Як вбачається із матеріалів справи, заборгованість чоловіка зі сплати аліментів, з часу пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, виникла в період з 7-го квітня 2011 року до вересня 2020 року.

Так, чоловік мав щомісячно сплачувати ексдружині на утримання спільних сина та дочки по 300 гривень на кожну дитину, починаючи з 22-го березня 2011 року до досягнення старшою дитиною повноліття.

Окрім цього, батько повинен був теж щомісячно, починаючи від 18-го січня 2019 року, виплачувати по тисячі гривень на навчання свого сина.

Однак чоловік умисно не виконав рішення Іваничівського районного суду, злісно ухилився від сплати аліментів, грошових коштів на утримання дітей не виплачував та іншої допомоги їм не надавав. Відтак, опинився на лаві підсудних.

До слова, загальна заборгованість зі сплати аліментів станом на 30-те вересня 2020 року становила 101 тисячу 182 гривні.

Під час засідання суду чоловік визнав свою вину, розкаявся у вчиненому ним правопорушенні.

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 Кримінального Кодексу України та призначив покарання у вигляді ста годин громадських робіт.


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Теги: аліменти, суд, Волинь
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Коментарі 1
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А дітям як це допоможе? За банку консервації можуть посадити, а тут у дітей 100 штук вкрав і роботи громадські.
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