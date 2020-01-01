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На Львівщині від чадного газу загинули троє хлопців

На Львівщині від чадного газу загинули троє хлопців
Троє хлопців загинули внаслідок отруєння чадним газом на Львівщині.

Так, 9 листопада близько 21.00 у Пустомитівський відділ поліції надійшло повідомлення від власника будинку, розташованого в одному з сіл району про те, що повернувшись додому, він виявив у помешканні тіла свого 25-річного племінника та двох його товаришів – братів віком 17 та 21 рік, без ознак життя, - інформує пресслужба поліції Львівської області.

На місці події працювали слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті на тілах виявлено не було. Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті чоловіків стало отруєння чадним газом, витік якого стався, ймовірно, через несправну піч.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі проводять досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Теги: Львівщина, отруєння, хлопці, газ
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