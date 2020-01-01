На Волині розшукують зниклого 17-річного хлопця

Волинські поліцейські розшукують 17-річного Андрія Володимировича Ющука.Інфомують, що 7 листопада 2020 року близько 15 години хлопець пішов з дому та до цього часу не повернувся, - йдеться на сторінці у фейсбук "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".Востаннє неповнолітнього бачили на вулиці Брестська у Любомлі. Може перебувати у Ковелі або в Луцьку.ріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, русяве волосся, коротко підстрижений, має відстовбурчені вуха.темно-сіра довга зимова куртка з капюшоном, голубі джинси, чорні кросівки.