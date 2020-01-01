На Волині розшукують зниклого 17-річного хлопця
Сьогодні, 14:58
Волинські поліцейські розшукують 17-річного Андрія Володимировича Ющука.
Інфомують, що 7 листопада 2020 року близько 15 години хлопець пішов з дому та до цього часу не повернувся, - йдеться на сторінці у фейсбук "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Востаннє неповнолітнього бачили на вулиці Брестська у Любомлі. Може перебувати у Ковелі або в Луцьку.
Прикмети: ріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, русяве волосся, коротко підстрижений, має відстовбурчені вуха.
Був одягнений: темно-сіра довга зимова куртка з капюшоном, голубі джинси, чорні кросівки.
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Інфомують, що 7 листопада 2020 року близько 15 години хлопець пішов з дому та до цього часу не повернувся, - йдеться на сторінці у фейсбук "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Востаннє неповнолітнього бачили на вулиці Брестська у Любомлі. Може перебувати у Ковелі або в Луцьку.
Прикмети: ріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, русяве волосся, коротко підстрижений, має відстовбурчені вуха.
Був одягнений: темно-сіра довга зимова куртка з капюшоном, голубі джинси, чорні кросівки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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