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На Волині розшукують зниклого 17-річного хлопця

На Волині розшукують зниклого 17-річного хлопця
Волинські поліцейські розшукують 17-річного Андрія Володимировича Ющука.

Інфомують, що 7 листопада 2020 року близько 15 години хлопець пішов з дому та до цього часу не повернувся, - йдеться на сторінці у фейсбук "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".

Востаннє неповнолітнього бачили на вулиці Брестська у Любомлі. Може перебувати у Ковелі або в Луцьку.

Прикмети: ріст близько 170 см, худорлявої тілобудови, русяве волосся, коротко підстрижений, має відстовбурчені вуха.

Був одягнений: темно-сіра довга зимова куртка з капюшоном, голубі джинси, чорні кросівки.

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Теги: розшук, Волинь
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