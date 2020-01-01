Волинянка відзначила 90-річний ювілей
Сьогодні, 15:29
У Володимирі-Волинському із 90-річчям привітали вдову загиблого, учасника війни, ветерана праці, колишню директорку готелю «Волинь» Парасковію Іванівну Слєпову.
Про це йдеться на сайті мерії Володимира.
Від імені керівництва міста ювілярку привітав виконувач обов’язків начальника управління соціального захисту населення Володимир-Волинського міськвиконкому Володимир Коломий, який вручив жінці вітальну листівку, подяку міського голови, квіти та грошову допомогу. А також від територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Володимира-Волинського іменинниця отримала продуктовий набір.
Довгожительці, якій виповнилось 90 років, побажали щастя, душевного спокою, міцного здоров’я, сили духу, пошани від людей і в такому ж родинному затишку відсвяткувати ще 100-річний ювілей.
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Про це йдеться на сайті мерії Володимира.
Від імені керівництва міста ювілярку привітав виконувач обов’язків начальника управління соціального захисту населення Володимир-Волинського міськвиконкому Володимир Коломий, який вручив жінці вітальну листівку, подяку міського голови, квіти та грошову допомогу. А також від територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Володимира-Волинського іменинниця отримала продуктовий набір.
Довгожительці, якій виповнилось 90 років, побажали щастя, душевного спокою, міцного здоров’я, сили духу, пошани від людей і в такому ж родинному затишку відсвяткувати ще 100-річний ювілей.
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