29-річній жінці, яка працювала у підпільному казино в Маневичах, повідомили про підозру





Слідство встановило, що



Вона допускала гравців у приміщення за попередньою домовленістю, отримувала від них гроші задля здійснення ставок у азартних іграх, надавала код доступу до них, що в подальшому давало змогу учаснику гри отримати чи не отримати виграш залежно від випадковості.



26 лютого 2020 року прокури спільно з працівниками поліції припинили діяльність цього підпільного казино.



Жінці повідомили про підозру у зайнятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, покарання – до 680 тис. грн штрафу).



Триває досудове розслідування. Встановлюють особи інших громадян, причетних до незаконної діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річній мешканці селища Маневичі повідомили про підозру у зайнятті гральним бізнесом.Слідство встановило, що у лютому 2020 року жінка працювала в Маневичах адміністратором незаконного грального закладу , обладнаного персональними комп’ютерами із доступом до Інтернету та програмним забезпеченням, створеним для азартних ігор, - інформує обласна прокуратура.Вона допускала гравців у приміщення за попередньою домовленістю, отримувала від них гроші задля здійснення ставок у азартних іграх, надавала код доступу до них, що в подальшому давало змогу учаснику гри отримати чи не отримати виграш залежно від випадковості.26 лютого 2020 року прокури спільно з працівниками поліції припинили діяльність цього підпільного казино.Жінці повідомили про підозру у зайнятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, покарання – до 680 тис. грн штрафу).Триває досудове розслідування. Встановлюють особи інших громадян, причетних до незаконної діяльності.

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