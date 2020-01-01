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29-річній жінці, яка працювала у підпільному казино в Маневичах, повідомили про підозру

29-річній жінці, яка працювала у підпільному казино в Маневичах, повідомили про підозру
29-річній мешканці селища Маневичі повідомили про підозру у зайнятті гральним бізнесом.

Слідство встановило, що у лютому 2020 року жінка працювала в Маневичах адміністратором незаконного грального закладу, обладнаного персональними комп’ютерами із доступом до Інтернету та програмним забезпеченням, створеним для азартних ігор, - інформує обласна прокуратура.

Вона допускала гравців у приміщення за попередньою домовленістю, отримувала від них гроші задля здійснення ставок у азартних іграх, надавала код доступу до них, що в подальшому давало змогу учаснику гри отримати чи не отримати виграш залежно від випадковості.

26 лютого 2020 року прокури спільно з працівниками поліції припинили діяльність цього підпільного казино.

Жінці повідомили про підозру у зайнятті гральним бізнесом (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, покарання – до 680 тис. грн штрафу).

Триває досудове розслідування. Встановлюють особи інших громадян, причетних до незаконної діяльності.

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Теги: казино, Маневичі
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