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Повідомили, чи скасували у медзакладах Луцька планові операції

Повідомили, чи скасували у медзакладах Луцька планові операції
У медичних закладах Луцька поки не скасували проведення планових оперативних втручань.

Про це Суспільному розповів заступник начальника управління охорони здоров'я Луцька Віктор Глухманюк.

Усі операційні зали працюють у звичному режимі в Луцькій міській клінічній лікарні, - каже заступник директора Андрій Смольянінов. З його слів, жодних розпоряджень від МОЗ чи міського управління охорони здоров'я в медзакладі поки не отримували.

Без змін працюють також хірурги в обласній дитячій лікарні. Як розповів Суспільному заступник директора медзакладу Ігор Дородних, планових оперативних втручань нині не багато.

"Хірурги наші зараз проводять ургентні операції, планові - мінімально, щоб відділення не були завантажені більш ніж на 50%".

Нагадаємо, напередодні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з 9 листопада заборонені всі планові операції і госпіталізації. Медичні заклади переходять на лікування лише хворих, яким потрібна невідкладна допомога, та пацієнтів з COVID-19.

В міському управлінні охорони здоров'я Суспільному пояснили, що виконувати усне розпорядження не можуть. Зі слів Віктора Глухманюка, поки не зрозуміло, яких саме медзакладів та карантинних зон стосуватиметься заборона на проведення планових оперативних втручань. З його слів, до офіційних розпоряджень від МОЗ лікарні Луцька працюватимуть у звичному режимі.


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Теги: Луцьк, планові операції, МОЗ
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