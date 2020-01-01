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Молоді науковці луцького «політеху» отримають міністерські стипендії

Молоді науковці луцького «політеху» отримають міністерські стипендії
Науковці Луцького НТУ отримали призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Про це інформують на офіційній сторінці вишу.

Серед науковців, які отрамають стипендії:

- Сидорук Світлана Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;

- Купира Мирослава Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

- Головенко Тетяна Миколаївна - доктор технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування та легкої промисловості.


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Теги: стипендії, політех
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