Молоді науковці луцького «політеху» отримають міністерські стипендії
Сьогодні, 16:23
Науковці Луцького НТУ отримали призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
Про це інформують на офіційній сторінці вишу.
Серед науковців, які отрамають стипендії:
- Сидорук Світлана Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;
- Купира Мирослава Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
- Головенко Тетяна Миколаївна - доктор технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування та легкої промисловості.
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Про це інформують на офіційній сторінці вишу.
Серед науковців, які отрамають стипендії:
- Сидорук Світлана Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;
- Купира Мирослава Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування;
- Головенко Тетяна Миколаївна - доктор технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування та легкої промисловості.
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