Молоді науковці луцького «політеху» отримають міністерські стипендії





Про це інформують на офіційній сторінці вишу.



Серед науковців, які отрамають стипендії:



- Сидорук Світлана Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;



- Купира Мирослава Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування;



- Головенко Тетяна Миколаївна - доктор технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування та легкої промисловості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Науковці Луцького НТУ отримали призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.Про це інформують на офіційній сторінці вишу.Серед науковців, які отрамають стипендії:- кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;- кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування;- доктор технічних наук, доцент кафедри галузевого машинобудування та легкої промисловості.

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