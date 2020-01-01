Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько -2…+3 градусів, удень – до +6…+7. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько -2…+3 градусів, удень – до +6…+7. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК
Сьогодні, 21:02
Померла жінка, яку на Волині сильно побив співмешканець
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 8 багатоповерхівок 5 діб – без тепла
Сьогодні, 19:41