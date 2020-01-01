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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 листопада
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачається. Температура повітря вночі близько -2…+3 градусів, удень – до +6…+7. Вітер південний, південно-східний і східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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