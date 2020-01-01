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У волинському місті не розминулися дві автівки

У волинському місті не розминулися дві автівки
На вулиці Незалежності у Рожищі сталась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилась по обіді 10 листопада. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.

Зіткнулись Hyundai Santa Fe та Fiat Doblo. У аварії ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних пошкоджень

На місці події працювали полісмени.

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Теги: Рожище, аварія
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