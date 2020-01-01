У волинському місті не розминулися дві автівки





Аварія трапилась по обіді 10 листопада. Про це



Зіткнулись Hyundai Santa Fe та Fiat Doblo. У аварії ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних пошкоджень



На місці події працювали полісмени.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Незалежності у Рожищі сталась дорожньо-транспортна пригода.Аварія трапилась по обіді 10 листопада. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.Зіткнулись Hyundai Santa Fe та Fiat Doblo. У аварії ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних пошкодженьНа місці події працювали полісмени.

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