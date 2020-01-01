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7 районів Волині – на межі потрапляння до «червоної» зони карантину

7 районів Волині – на межі потрапляння до «червоної» зони карантину
У Волинській області на межі з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки знаходиться 7 районів.

Про це повідомила головний державний санітарний лікар області Наталія Янко 9 листопада під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, повідомляє управління інформаційної політики та трансформації Волинської ОДА.

Зокрема, йдеться про Володимир-Волинський, Горохівський, Локачинський, Луцький, Любомльський, Ратнівський та Шацький райони. Інцидентність на цих територіях перевищує рекомендований для «помаранчевої» зони (320 на 100 тисяч населення).

«У разі збереження тенденції щодо погіршення епідемічної ситуації і недотримання протиепідемічних норм, зазначені території наступного тижня також можуть потрапити до «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Загалом середньообласний показник інцидентності за останні 14 днів зріс із 253 до 391 на 100 тис. населення (ріст на 55 %)», - зазначила Наталія Янко.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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