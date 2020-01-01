У Луцьку 8 багатоповерхівок 5 діб – без тепла





Перевіряють теплоносії на вулицях Даньшина, Черняховського, Потебні, - розповів Володимир Біньковський.



Станом на 10 листопада прориву мережі не виявили. Нині причину шукають у приватному секторі. "Десь треба пробувати. Може тут, там, Господь його знає, ніде витоку немає", - каже тепловик Василь Аршулік.



Працівники "Луцьктепла" отримали ордер на проведення робіт та розпочали розкопувати труби на дорозі між приватними будинками. Частина жителів була проти. Станом на 18 годину 10 листопада жителі восьми багатоповерхівок досі без тепла.



Дізнатися подробиці холоднечі в оселі намагалася і лучанка Тетяна Хмилевська. З її слів, у котельні, куди вона телефонувала, на жінку нагримали, мовляв, коли прорив знайдуть, опалення з'явиться.



"Далі дзвонила в міську раду, ЖЕК, теж усі відсилають одне до одного", - каже жінка.



Зі слів інженера, в Луцьку є ще три ділянки, які ремонтували: на проспектах Відродження, Соборності, а також на вулиці Сенаторки Левчанівської, де ремонтні роботи повинні завершити до кінця дня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі восьми багатоповерхівок у Луцьку вже п'ятий день без теплопостачання через прорив тепломережі. Із 9 листопада працівники ДКП "Луцьктепло" розпочали ремонт та шукають місце витоку гарячої води.Перевіряють теплоносії на вулицях Даньшина, Черняховського, Потебні, - розповів Суспільному головний інженер підприємстваСтаном на 10 листопада прориву мережі не виявили. Нині причину шукають у приватному секторі. "Десь треба пробувати. Може тут, там, Господь його знає, ніде витоку немає", - каже тепловикПрацівники "Луцьктепла" отримали ордер на проведення робіт та розпочали розкопувати труби на дорозі між приватними будинками. Частина жителів була проти. Станом на 18 годину 10 листопада жителі восьми багатоповерхівок досі без тепла.Дізнатися подробиці холоднечі в оселі намагалася і лучанка Тетяна Хмилевська. З її слів, у котельні, куди вона телефонувала, на жінку нагримали, мовляв, коли прорив знайдуть, опалення з'явиться."Далі дзвонила в міську раду, ЖЕК, теж усі відсилають одне до одного", - каже жінка.Зі слів інженера, в Луцьку є ще три ділянки, які ремонтували: на проспектах Відродження, Соборності, а також на вулиці Сенаторки Левчанівської, де ремонтні роботи повинні завершити до кінця дня.

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