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У місті на Волині мешканці однієї вулиці можуть перейти на автономне опалення

У місті на Волині мешканці однієї вулиці можуть перейти на автономне опалення
Мешканці кількох будинків у Нововолинську можуть встановити вдома систему автономного опалення.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

У квітні 2020 року котельня ДП ВП «Волиньвантажтранс», яка працювала на твердому паливі, припинила свою роботу через фізичну зношеність котлів та обладнання. Котельня забезпечувала теплопостачання у будинки 1, 3, 5 та 8 на вулиці Центральній Нововолинська.

Мешканцям, що проживають у цих будинках запропонували встановити автономне опалення.

Керівництво АТ «Волиньгаз» повідомило, що для того, аби підключити індивідуальні котли, необхідно виконати роботи із переведення будинків на вулиці Центральній із подачі природного газу середнього тиску на низький. Нововолинська міська рада виділила на це 440 тисяч гривень і необхідні роботи вже на завершальному етапі.

Мешканці будинків, які встановлюють автономне опалення, уклали договори із АТ «Волиньгаз» на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з реконструкції системи газопостачання у квартирах.

Проте, кошти у сумі 10 тисяч гривень, які необхідно заплатити за послуги АТ «Волиньгаз», є непосильними для людей. Міський голова Віктор Сапожніков домовився із керівництвом цього підприємства про зменшення вартості оплати послуг на дві тисячі гривень, перемовини ще тривають.

Після оплати виконаних робіт, система газопостачання у квартири буде введена в експлуатацію.

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Теги: Нововолинськ, автономне опалення, газ
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