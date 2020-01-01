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11 листопада на Волині: гортаючи календар

11 листопада на Волині: гортаючи календар
11 листопада день народження відзначає головний лікар комунального закладу «Луцький клінічний пологовий будинок» Михайло Токарчук.

Також особисте свято сьогодні у Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталії Янко.

Крім того, день народження — у журналістки Тамари Трофимчук та ексдиректора КП «Луцькводоканал» Івана Корчука.

Цього дня іменини у тих, кого нарекли Анна, Марія.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

11 листопада 1912 року народився історик, публіцист, митрополит УАПЦ Анатолій Дублянський.

У 1942 році він видавав у Луцьку газету «Український голос», де друкував історико-краєзнавчі статті.

У 90-их роках переслав до Луцька значну частину своєї бібліотеки та власного архіву, а для Волинського краєзнавчого музею — віднайдені у Парижі реліквії УАПЦ — облачення і особисті речі митрополита Полікарпа (Сікорського). Помер Анатолій Дублянський 28 жовтня 1997 року.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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