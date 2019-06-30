Померла жінка, яку на Волині сильно побив співмешканець





Про це інформує



Поліцейські оперативно встановили, за яких обставин потерпіла отримала травми, в результаті чого померла. З’ясували, що до медиків зі скаргами на погане самопочуття вона звернулась у неділю, 8 листопада. Тоді жінка повідомила, що травмувалась з власної необережності, однак лікарі сповістили про факт поліцію.



Правоохоронці опитали громадянку, у результаті чого вона призналась, що її побив співмешканець, робив він це систематично, протягом кількох років, однак жодних заяв та ніколи не писала, бо нібито боялась його. Опісля цього лікарі прооперували її, та жінка померла.



За місцем проживання поліцейські опитали співмешканця потерпілої. 28-річний чоловік в результаті визнав, що тяжких тілесних ушкоджень завдав їй кількома днями раніше, і лише коли жінці стало зле, про факт повідомили медиків.



Встановили також, що зловмисник уже мав проблеми з законом через скоєння розбійного нападу.



Порушника одразу затримали, оголосили йому про підозру, а сьогодні суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 днів. Відповідно до ч. 2 ст. 121 Кримінального Кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої), йому загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 листопада на Камінь-Каширщині співмешканець побив жінку, в результаті чого вона потрапила до лікарні з тяжкою травмою. Її прооперували, однак ввечері того ж дня жінка померла.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області Поліцейські оперативно встановили, за яких обставин потерпіла отримала травми, в результаті чого померла. З’ясували, що до медиків зі скаргами на погане самопочуття вона звернулась у неділю, 8 листопада. Тоді жінка повідомила, що травмувалась з власної необережності, однак лікарі сповістили про факт поліцію.Правоохоронці опитали громадянку, у результаті чого вона призналась, що її побив співмешканець, робив він це систематично, протягом кількох років, однак жодних заяв та ніколи не писала, бо нібито боялась його. Опісля цього лікарі прооперували її, та жінка померла.За місцем проживання поліцейські опитали співмешканця потерпілої. 28-річний чоловік в результаті визнав, що тяжких тілесних ушкоджень завдав їй кількома днями раніше, і лише коли жінці стало зле, про факт повідомили медиків.Встановили також, що зловмисник уже мав проблеми з законом через скоєння розбійного нападу.Порушника одразу затримали, оголосили йому про підозру, а сьогодні суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою терміном 60 днів. Відповідно до ч. 2 ст. 121 Кримінального Кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої), йому загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 10 років.

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