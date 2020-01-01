Електропостачання на волинських шахтах відновили, але зарплату гірникам досі не виплатили
Сьогодні, 21:53
Постачання електроенергії на копальнях Нововолинська повністю відновили.
Із вечора 6-го листопада гірники продовжили видобуток вугілля. Однак, наразі вони нарікають на заборгованість із зарплати, яку не отримують вже 2,5 місяці. Про це інформує БУГ.
Генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Юрій Ключковський у коментарі БУГу розповів, що з енергетиками вдалося домовитися й ті пішли на деякі поступки. Зокрема, договір на постачання електрики не розірвали, як погрожували напередодні, а лише призупинили його дію. Відтак, електроенергію шахтам тимчасово постачає інша компанія.
“Мали зустріч з енергетиками, бо вони хотіли з нами розірвати угоду, але цього вдалося уникнути. Й наразі дія договору лише призупинена. Ми підписали додаткову угоду, що ТОВ «Львівенергозбут» відновить нам постачання електроенергії після сплати боргу в розмірі 4 мільйони гривень.
Наразі повністю ми їм винні 5,6 мільйона. А зараз ми, згідно Закону, перейшли до постачальника «останньої надії». Але це тимчасовий постачальник електроенергії для підприємств, які опинилися в скрутному становищі. Й там продаж електрики йде по вищому тарифу, а це нам не вигідно”, – розповів Ключковський.
Він запевнив, що на шахтах є видобуте вугілля, і навіть підписані договори на його продаж. Саме за ці кошти ДП «Волиньвугілля» й планує погасити борг за електрику, аби відновити дію договору на подачу електрики з попереднім постачальником.
“Ми маємо підписаний договір на реалізацію вугілля на фабрику ЛФК. Деякі кошти за продаж вугілля ми вже нещодавно отримали і частково погасили борг перед ДП «Регіональні електричні мережі». Тепер ще маємо відгрузити вугілля на 4 мільйони і тоді «Львівенергозбут» відновить дію договору й постачання електрики.
Тим паче, що на складі шахти «Бужанська» вугілля є достатньо і є кому його продавати. Потрібно лише відгрузити. А на це потрібний час”, – зазначив Юрій Ключковський.
Нагадаємо, ДП «Волиньвугілля» відключили від енергопостачання 30-го жовтня через заборгованість у 7,5 мільйонів гривень. І фактично копальні перебували у «замороженому» стані: працювали в обмеженому режимі, електропостачання поставлялося лише для виконання робіт, необхідних для безаварійного функціонування шахт. Тобто, на відкачування води, аби їх не затопило повністю. А такий ризик був, адже кілька днів шахти були на межі затоплення. А з 5-го листопада ТОВ «Львівенергозбут» взагалі погрожував розірвати договір на постачання електрики.
Наразі, як розповів виконуючий обов’язки директора шахти №9 Володимир Юрків, шахтарів турбує інша проблема – відсутність зарплати, якої не отримують вже 2,5 місяці. Наразі гірникам заборгували приблизно 18 мільйонів гривень. Але, за його словами, найближчими днями очікують на надходження цих коштів з держбюджету.
«Вже ніби є відповідне рішення на виділення цих грошей. Принаймні нас так Волинець запевнив. Зараз чекаємо на погодження Верховної Ради. Якщо вона дасть добро, тоді наші шахтарі отримають свою зарплату», – зауважив Юрків.
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Із вечора 6-го листопада гірники продовжили видобуток вугілля. Однак, наразі вони нарікають на заборгованість із зарплати, яку не отримують вже 2,5 місяці. Про це інформує БУГ.
Генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Юрій Ключковський у коментарі БУГу розповів, що з енергетиками вдалося домовитися й ті пішли на деякі поступки. Зокрема, договір на постачання електрики не розірвали, як погрожували напередодні, а лише призупинили його дію. Відтак, електроенергію шахтам тимчасово постачає інша компанія.
“Мали зустріч з енергетиками, бо вони хотіли з нами розірвати угоду, але цього вдалося уникнути. Й наразі дія договору лише призупинена. Ми підписали додаткову угоду, що ТОВ «Львівенергозбут» відновить нам постачання електроенергії після сплати боргу в розмірі 4 мільйони гривень.
Наразі повністю ми їм винні 5,6 мільйона. А зараз ми, згідно Закону, перейшли до постачальника «останньої надії». Але це тимчасовий постачальник електроенергії для підприємств, які опинилися в скрутному становищі. Й там продаж електрики йде по вищому тарифу, а це нам не вигідно”, – розповів Ключковський.
Він запевнив, що на шахтах є видобуте вугілля, і навіть підписані договори на його продаж. Саме за ці кошти ДП «Волиньвугілля» й планує погасити борг за електрику, аби відновити дію договору на подачу електрики з попереднім постачальником.
“Ми маємо підписаний договір на реалізацію вугілля на фабрику ЛФК. Деякі кошти за продаж вугілля ми вже нещодавно отримали і частково погасили борг перед ДП «Регіональні електричні мережі». Тепер ще маємо відгрузити вугілля на 4 мільйони і тоді «Львівенергозбут» відновить дію договору й постачання електрики.
Тим паче, що на складі шахти «Бужанська» вугілля є достатньо і є кому його продавати. Потрібно лише відгрузити. А на це потрібний час”, – зазначив Юрій Ключковський.
Нагадаємо, ДП «Волиньвугілля» відключили від енергопостачання 30-го жовтня через заборгованість у 7,5 мільйонів гривень. І фактично копальні перебували у «замороженому» стані: працювали в обмеженому режимі, електропостачання поставлялося лише для виконання робіт, необхідних для безаварійного функціонування шахт. Тобто, на відкачування води, аби їх не затопило повністю. А такий ризик був, адже кілька днів шахти були на межі затоплення. А з 5-го листопада ТОВ «Львівенергозбут» взагалі погрожував розірвати договір на постачання електрики.
Наразі, як розповів виконуючий обов’язки директора шахти №9 Володимир Юрків, шахтарів турбує інша проблема – відсутність зарплати, якої не отримують вже 2,5 місяці. Наразі гірникам заборгували приблизно 18 мільйонів гривень. Але, за його словами, найближчими днями очікують на надходження цих коштів з держбюджету.
«Вже ніби є відповідне рішення на виділення цих грошей. Принаймні нас так Волинець запевнив. Зараз чекаємо на погодження Верховної Ради. Якщо вона дасть добро, тоді наші шахтарі отримають свою зарплату», – зауважив Юрків.
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