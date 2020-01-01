Електропостачання на волинських шахтах відновили, але зарплату гірникам досі не виплатили





Із вечора 6-го листопада гірники продовжили видобуток вугілля. Однак, наразі вони нарікають на заборгованість із зарплати, яку не отримують вже 2,5 місяці. Про це інформує



Генеральний директор ДП «Волиньвугілля» Юрій Ключковський у коментарі БУГу розповів, що з енергетиками вдалося домовитися й ті пішли на деякі поступки. Зокрема, договір на постачання електрики не розірвали, як погрожували напередодні, а лише призупинили його дію. Відтак, електроенергію шахтам тимчасово постачає інша компанія.



“Мали зустріч з енергетиками, бо вони хотіли з нами розірвати угоду, але цього вдалося уникнути. Й наразі дія договору лише призупинена. Ми підписали додаткову угоду, що ТОВ «Львівенергозбут» відновить нам постачання електроенергії після сплати боргу в розмірі 4 мільйони гривень.



Наразі повністю ми їм винні 5,6 мільйона. А зараз ми, згідно Закону, перейшли до постачальника «останньої надії». Але це тимчасовий постачальник електроенергії для підприємств, які опинилися в скрутному становищі. Й там продаж електрики йде по вищому тарифу, а це нам не вигідно”, – розповів Ключковський.



Він запевнив, що на шахтах є видобуте вугілля, і навіть підписані договори на його продаж. Саме за ці кошти ДП «Волиньвугілля» й планує погасити борг за електрику, аби відновити дію договору на подачу електрики з попереднім постачальником.



“Ми маємо підписаний договір на реалізацію вугілля на фабрику ЛФК. Деякі кошти за продаж вугілля ми вже нещодавно отримали і частково погасили борг перед ДП «Регіональні електричні мережі». Тепер ще маємо відгрузити вугілля на 4 мільйони і тоді «Львівенергозбут» відновить дію договору й постачання електрики.



Тим паче, що на складі шахти «Бужанська» вугілля є достатньо і є кому його продавати. Потрібно лише відгрузити. А на це потрібний час”, – зазначив Юрій Ключковський.



Нагадаємо,



Наразі, як розповів виконуючий обов’язки директора шахти №9 Володимир Юрків, шахтарів турбує інша проблема – відсутність зарплати, якої не отримують вже 2,5 місяці. Наразі гірникам заборгували приблизно 18 мільйонів гривень. Але, за його словами, найближчими днями очікують на надходження цих коштів з держбюджету.



«Вже ніби є відповідне рішення на виділення цих грошей. Принаймні нас так Волинець запевнив. Зараз чекаємо на погодження Верховної Ради. Якщо вона дасть добро, тоді наші шахтарі отримають свою зарплату», – зауважив Юрків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постачання електроенергії на копальнях Нововолинська повністю відновили.Із вечора 6-го листопада гірники продовжили видобуток вугілля. Однак, наразі вони нарікають на заборгованість із зарплати, яку не отримують вже 2,5 місяці. Про це інформує БУГ Генеральний директор ДП «Волиньвугілля»у коментарі БУГу розповів, що з енергетиками вдалося домовитися й ті пішли на деякі поступки. Зокрема, договір на постачання електрики не розірвали, як погрожували напередодні, а лише призупинили його дію. Відтак, електроенергію шахтам тимчасово постачає інша компанія.“Мали зустріч з енергетиками, бо вони хотіли з нами розірвати угоду, але цього вдалося уникнути. Й наразі дія договору лише призупинена. Ми підписали додаткову угоду, що ТОВ «Львівенергозбут» відновить нам постачання електроенергії після сплати боргу в розмірі 4 мільйони гривень.Наразі повністю ми їм винні 5,6 мільйона. А зараз ми, згідно Закону, перейшли до постачальника «останньої надії». Але це тимчасовий постачальник електроенергії для підприємств, які опинилися в скрутному становищі. Й там продаж електрики йде по вищому тарифу, а це нам не вигідно”, – розповів Ключковський.Він запевнив, що на шахтах є видобуте вугілля, і навіть підписані договори на його продаж. Саме за ці кошти ДП «Волиньвугілля» й планує погасити борг за електрику, аби відновити дію договору на подачу електрики з попереднім постачальником.“Ми маємо підписаний договір на реалізацію вугілля на фабрику ЛФК. Деякі кошти за продаж вугілля ми вже нещодавно отримали і частково погасили борг перед ДП «Регіональні електричні мережі». Тепер ще маємо відгрузити вугілля на 4 мільйони і тоді «Львівенергозбут» відновить дію договору й постачання електрики.Тим паче, що на складі шахти «Бужанська» вугілля є достатньо і є кому його продавати. Потрібно лише відгрузити. А на це потрібний час”, – зазначив Юрій Ключковський.Нагадаємо, ДП «Волиньвугілля» відключили від енергопостачання 30-го жовтня через заборгованість у 7,5 мільйонів гривень. І фактично копальні перебували у «замороженому» стані: працювали в обмеженому режимі, електропостачання поставлялося лише для виконання робіт, необхідних для безаварійного функціонування шахт. Тобто, на відкачування води, аби їх не затопило повністю. А такий ризик був, адже кілька днів шахти були на межі затоплення. А з 5-го листопада ТОВ «Львівенергозбут» взагалі погрожував розірвати договір на постачання електрики.Наразі, як розповів виконуючий обов’язки директора шахти №9, шахтарів турбує інша проблема – відсутність зарплати, якої не отримують вже 2,5 місяці. Наразі гірникам заборгували приблизно 18 мільйонів гривень. Але, за його словами, найближчими днями очікують на надходження цих коштів з держбюджету.«Вже ніби є відповідне рішення на виділення цих грошей. Принаймні нас так Волинець запевнив. Зараз чекаємо на погодження Верховної Ради. Якщо вона дасть добро, тоді наші шахтарі отримають свою зарплату», – зауважив Юрків.

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