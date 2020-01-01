Від коронавірусу померла мама Марини Порошенко

Петра Порошенка Людмила Переведенцева померла від від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.



Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у



"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми.

Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...



Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - написав Петро Порошенко.



Нагадаємо, що про хворобу мами Марини Порошенко політик повідомив під час ефіру одного з телеканалів.



"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість", - заявляв тоді Петро Порошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Теща п'ятого президента Українипомерла від від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у facebook "Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми.Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - написав Петро Порошенко.Нагадаємо, що про хворобу мами"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість", - заявляв тоді Петро Порошенко.

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