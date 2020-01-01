Від коронавірусу померла мама Марини Порошенко
Сьогодні, 21:30
Теща п'ятого президента України Петра Порошенка Людмила Переведенцева померла від від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.
Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у facebook.
"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми.
Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...
Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - написав Петро Порошенко.
Нагадаємо, що про хворобу мами Марини Порошенко політик повідомив під час ефіру одного з телеканалів.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість", - заявляв тоді Петро Порошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у facebook.
"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми.
Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...
Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - написав Петро Порошенко.
Нагадаємо, що про хворобу мами Марини Порошенко політик повідомив під час ефіру одного з телеканалів.
"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість", - заявляв тоді Петро Порошенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Не від короновірусу, а від інсульту
Останні новини
Електропостачання на волинських шахтах відновили, але зарплату гірникам досі не виплатили
Сьогодні, 21:53
Від коронавірусу померла мама Марини Порошенко
Сьогодні, 21:30
Волинянину за п'яне кермування «впаяли» понад 20 тисяч штрафу
Сьогодні, 21:11
Луцька районна рада: кого обрали депутатами. СПИСОК
Сьогодні, 21:02