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Від коронавірусу померла мама Марини Порошенко

Від коронавірусу померла мама Марини Порошенко
Теща п'ятого президента України Петра Порошенка Людмила Переведенцева померла від від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом.

Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у facebook.

"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми.
Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні — тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...

Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - написав Петро Порошенко.

Нагадаємо, що про хворобу мами Марини Порошенко політик повідомив під час ефіру одного з телеканалів.

"У моєї дружини Марини зараз від коронавірусу вмирає мама. Вона втратила свідомість", - заявляв тоді Петро Порошенко.

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Теги: Порошенко, теща, коронавірус
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Коментарі 1
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