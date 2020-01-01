Уродженка Волині дійшла до єропейського суду, щоб захистити себе і своїх дітей від чоловіка-кривдника

Ірина Левчук захистила себе і дітей від чоловіка-кривдника в Європейському суді з прав людини.



Про це йшлося 8 листопада в сюжеті



Ірина Левчук, яка нині з дітьми мешкає у місті Рівне, так хотіла захистити себе і дітей від чоловіка-кривдника, що, програвши всі суди, пішла до європейського – з прав людини.



14 років тому про її найщасливіший день у житті писала уся місцева преса Рівного. У Ірини Левчук передчасно на 7 місяці вагітності народилися три крихітки-близнючки. Що виживуть усі троє, лікарі не обіцяли. Та мама і лікарі їх виходили. Місто подарувало багатодітній родині 4-кімнатну квартиру. І це мав бути початок їхньої щасливої історії, проте так не сталося – чоловік почав бити дружину.



Вона чекала 6 років. Подала на розлучення, аліменти та з тираном все одно доводилося ділити квартиру. Напідпитку руками та ногами він бив її на очах у дітей.



З малими дітьми вона часто ховалася по сусідах. Пізніше вона пішла до суду із позовом про виселення кривдника з квартири. Рішення суд задоволив повністю і його виселили.



Але він подав апеляцію і виграв. А пізніше програш у Верховному суді для жінки означав одне: за зачиненими дверима квартири пекло продовжуватиметься. Та адвокатка Наталія Бухта запропонувала Ірині випробувати останній шанс – Європейський суд з прав людини.



Ірина стала першою жінкою в Україні, що наважилась судитися за справедливість із державою, де суди ухвалюють рішення на користь кривдника.



Після рішення в Європейському суді з прав людини виконавча служба виставляє на аукціон частку чоловікової квартири, аби повернути їй борги по аліментах. Також Європейський суд зобов’язав Україну виплатити жінці компенсацію за моральну шкоду у розмірі 4,5 тисячі євро. А Верховний суд тепер має переглянути її справу. Але жінка захистила не тільки себе – справа Левчук проти України тепер стане своєрідною настільною книгою суддів під час розгляду схожих справ.



14 років тому про Ірину, що народила трійню писали всі газети. Сьогодні про неї знову гуде вся преса. Та ще один її найщасливіший день попереду: коли її чоловік піде з квартири. Боротьба Ірини ще не закінчилась. Попереду перегляд її справи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка села П'ятидні, що на Володимирщині,захистила себе і дітей від чоловіка-кривдника в Європейському суді з прав людини.Про це йшлося 8 листопада в сюжеті ТСН.Тиждень , пише Район.Володимир-Волинський Ірина Левчук, яка нині з дітьми мешкає у місті Рівне, так хотіла захистити себе і дітей від чоловіка-кривдника, що, програвши всі суди, пішла до європейського – з прав людини.14 років тому про її найщасливіший день у житті писала уся місцева преса Рівного. У Ірини Левчук передчасно на 7 місяці вагітності народилися три крихітки-близнючки. Що виживуть усі троє, лікарі не обіцяли. Та мама і лікарі їх виходили. Місто подарувало багатодітній родині 4-кімнатну квартиру. І це мав бути початок їхньої щасливої історії, проте так не сталося – чоловік почав бити дружину.Вона чекала 6 років. Подала на розлучення, аліменти та з тираном все одно доводилося ділити квартиру. Напідпитку руками та ногами він бив її на очах у дітей.З малими дітьми вона часто ховалася по сусідах. Пізніше вона пішла до суду із позовом про виселення кривдника з квартири. Рішення суд задоволив повністю і його виселили.Але він подав апеляцію і виграв. А пізніше програш у Верховному суді для жінки означав одне: за зачиненими дверима квартири пекло продовжуватиметься. Та адвокатказапропонувала Ірині випробувати останній шанс – Європейський суд з прав людини.Ірина стала першою жінкою в Україні, що наважилась судитися за справедливість із державою, де суди ухвалюють рішення на користь кривдника.Після рішення в Європейському суді з прав людини виконавча служба виставляє на аукціон частку чоловікової квартири, аби повернути їй борги по аліментах. Також Європейський суд зобов’язав Україну виплатити жінці компенсацію за моральну шкоду у розмірі 4,5 тисячі євро. А Верховний суд тепер має переглянути її справу. Але жінка захистила не тільки себе – справа Левчук проти України тепер стане своєрідною настільною книгою суддів під час розгляду схожих справ.14 років тому про Ірину, що народила трійню писали всі газети. Сьогодні про неї знову гуде вся преса. Та ще один її найщасливіший день попереду: коли її чоловік піде з квартири. Боротьба Ірини ще не закінчилась. Попереду перегляд її справи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію