Данія подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ для порятунку хворих на коронавірус
10 листопад, 22:55
Уряд Данії надав Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для допомоги критично хворих пацієнтів з коронавірусом.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України за підсумками розмови Дмитра Кулеби зі своїм данським колегою Йеппе Кофодом.
Дмитро Кулеба висловив глибоку вдячність уряду Данії за надання Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.
"Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії", - зазначив він.
Інших деталей про подарунок Данії поки не повідомляють.
Окрім протидії пандемії коронавірусу, міністри обговорювали євроінтеграційні питання та майбутнє створення Кримської платформи. Дмитро Кулеба запросив Йеппе Кофода на її установчий саміт, запланований на травень 2021 року.
"Глава МЗС Данії підтвердив налаштованість Копенгагена на подальшу підтримку реформ у нашій країні та запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначають у повідомленні пресслужби.
Міністри також домовилися про створення українсько-данської бізнес-ради задля розвитку торгівлі та інвестицій між Україною і Данією
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України за підсумками розмови Дмитра Кулеби зі своїм данським колегою Йеппе Кофодом.
Дмитро Кулеба висловив глибоку вдячність уряду Данії за надання Україні 50 апаратів штучної вентиляції легень для лікування критично хворих пацієнтів.
"Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії", - зазначив він.
Інших деталей про подарунок Данії поки не повідомляють.
Окрім протидії пандемії коронавірусу, міністри обговорювали євроінтеграційні питання та майбутнє створення Кримської платформи. Дмитро Кулеба запросив Йеппе Кофода на її установчий саміт, запланований на травень 2021 року.
"Глава МЗС Данії підтвердив налаштованість Копенгагена на подальшу підтримку реформ у нашій країні та запевнив у непохитній підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначають у повідомленні пресслужби.
Міністри також домовилися про створення українсько-данської бізнес-ради задля розвитку торгівлі та інвестицій між Україною і Данією
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
11 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Через коронавірус у працівників: у районі на Волині тимчасово не працюватиме ЦНАП
10 листопад, 23:34
Данія подарувала Україні 50 апаратів ШВЛ для порятунку хворих на коронавірус
10 листопад, 22:55
На Волині водій збив пішохода, але в суді його вину не вдалось довести
10 листопад, 22:28
Електропостачання на волинських шахтах відновили, але зарплату гірникам досі не виплатили
10 листопад, 21:53