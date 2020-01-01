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Через коронавірус у працівників: у районі на Волині тимчасово не працюватиме ЦНАП

Центру надання адміністративних послуг Турійської райдержадміністрації не працюватиме до 20 листопада.

Про це повідомили на сайті Турійської районної державної адміністрації.

У зв’язку із захворюванням працівників Центру надання адміністративних послуг Турійської райдержадміністрації, повідомляємо про призупинення прийому відвідувачів з 9 по 20 листопада 2020 року.

Про подальші зміни у графіку роботи ЦНАП Турійської РДА повідомлять пізніше.

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Теги: Турійськ, РДА, ЦНАП, карантин
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