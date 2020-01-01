Через коронавірус у працівників: у районі на Волині тимчасово не працюватиме ЦНАП





Про це повідомили на сайті



У зв’язку із захворюванням працівників Центру надання адміністративних послуг Турійської райдержадміністрації, повідомляємо про призупинення прийому відвідувачів з 9 по 20 листопада 2020 року.



Про подальші зміни у графіку роботи ЦНАП Турійської РДА повідомлять пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центру надання адміністративних послуг Турійської райдержадміністрації не працюватиме до 20 листопада.Про це повідомили на сайті Турійської районної державної адміністрації У зв’язку із захворюванням працівників Центру надання адміністративних послуг Турійської райдержадміністрації, повідомляємо про призупинення прийому відвідувачів з 9 по 20 листопада 2020 року.Про подальші зміни у графіку роботи ЦНАП Турійської РДА повідомлять пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію