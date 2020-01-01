Через коронавірус у працівників: у районі на Волині тимчасово не працюватиме ЦНАП
10 листопад, 23:34
Центру надання адміністративних послуг Турійської райдержадміністрації не працюватиме до 20 листопада.
Про це повідомили на сайті Турійської районної державної адміністрації.
У зв’язку із захворюванням працівників Центру надання адміністративних послуг Турійської райдержадміністрації, повідомляємо про призупинення прийому відвідувачів з 9 по 20 листопада 2020 року.
Про подальші зміни у графіку роботи ЦНАП Турійської РДА повідомлять пізніше.
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Про це повідомили на сайті Турійської районної державної адміністрації.
У зв’язку із захворюванням працівників Центру надання адміністративних послуг Турійської райдержадміністрації, повідомляємо про призупинення прийому відвідувачів з 9 по 20 листопада 2020 року.
Про подальші зміни у графіку роботи ЦНАП Турійської РДА повідомлять пізніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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