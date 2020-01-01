«Волинь» на останніх хвилинах обіграла «Оболонь». ВІДЕО
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Луцька "Волинь" вийшла на третє місце турнірної таблиці Першої ліги.
Це відбулося завдяки перемозі волинян над київською "Оболонню" з рахунком 2:1. Матч відбувся у вівторок, 10 листопада, на стадіоні Авангард, повідомляє Конкурент.
За луцький клуб двічі забив Богдан Оринчак (на 4-й та 94-й хвилинах матчу). За "пивоварів" відзначився Олексій Майданевич.
Завдяки цій перемозі та поразці рівненського "Вересу" у матчі з "Альянсом", "Волинь" вийшла на третю сходинку турнірної таблиці Першої ліги. В активі "хрестоносців" – 21 очко. Гірняк-Спорт має 23, а Чорноморець – 24.
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Це відбулося завдяки перемозі волинян над київською "Оболонню" з рахунком 2:1. Матч відбувся у вівторок, 10 листопада, на стадіоні Авангард, повідомляє Конкурент.
За луцький клуб двічі забив Богдан Оринчак (на 4-й та 94-й хвилинах матчу). За "пивоварів" відзначився Олексій Майданевич.
Завдяки цій перемозі та поразці рівненського "Вересу" у матчі з "Альянсом", "Волинь" вийшла на третю сходинку турнірної таблиці Першої ліги. В активі "хрестоносців" – 21 очко. Гірняк-Спорт має 23, а Чорноморець – 24.
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