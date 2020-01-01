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Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО

Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив іменний хрест священнику ПЦУ з Нововолинська Віктору Мартиненку.

Про це на сторінці у соцмережі facebook повідомив сам священик.

"Удостоївся отримати дарунок від Предстоятеля нашої Церкви - іменний Предстоятельський хрест.

Маю за честь і приємність! Дякую, Ваше Блаженство!" - написав отець.

Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО
Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО
Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО
Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО

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Теги: Епіфаній, священник, хрест, ПЦУ
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