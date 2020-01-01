Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО

Епіфаній вручив іменний хрест священнику ПЦУ з Нововолинська Віктору Мартиненку.



Про це на сторінці у соцмережі



"Удостоївся отримати дарунок від Предстоятеля нашої Церкви - іменний Предстоятельський хрест.



Маю за честь і приємність! Дякую, Ваше Блаженство!" - написав отець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї Українивручив іменний хрест священнику ПЦУ з НововолинськаПро це на сторінці у соцмережі facebook повідомив сам священик."Удостоївся отримати дарунок від Предстоятеля нашої Церкви - іменний Предстоятельський хрест.Маю за честь і приємність! Дякую, Ваше Блаженство!" - написав отець.

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