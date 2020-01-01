Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО
Сьогодні, 02:05
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній вручив іменний хрест священнику ПЦУ з Нововолинська Віктору Мартиненку.
Про це на сторінці у соцмережі facebook повідомив сам священик.
"Удостоївся отримати дарунок від Предстоятеля нашої Церкви - іменний Предстоятельський хрест.
Маю за честь і приємність! Дякую, Ваше Блаженство!" - написав отець.
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Про це на сторінці у соцмережі facebook повідомив сам священик.
"Удостоївся отримати дарунок від Предстоятеля нашої Церкви - іменний Предстоятельський хрест.
Маю за честь і приємність! Дякую, Ваше Блаженство!" - написав отець.
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