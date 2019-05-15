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Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО

Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО
Близько 21:00 на вулиці Устилузькій вулиці у Володимирі-Волинському помітили легковик, водій якого порушує ПДР.

За словами очевидців, водій авто на невеликій швидкості виїжджав на зустрічну і тротуар, а на Козацькій вулиці збив припаркований мотоцикл та ледве не наїхав на підлітків. Про це інформує БУГ.

Водія зупинила поліція вже на вулиці Незалежності.

Як розповіли БУГу свідки, дивом ніхто не постраждав. Мотоцикл отримав механічні пошкодження.

Наразі про подію більше нічого не відомо.

Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО
Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО
Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО
Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, авто, водій, поліція, зустрічна
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