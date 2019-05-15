Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО





За словами очевидців, водій авто на невеликій швидкості виїжджав на зустрічну і тротуар, а на Козацькій вулиці збив припаркований мотоцикл та ледве не наїхав на підлітків. Про це інформує



Водія зупинила поліція вже на вулиці Незалежності.



Як розповіли БУГу свідки, дивом ніхто не постраждав. Мотоцикл отримав механічні пошкодження.



Наразі про подію більше нічого не відомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 21:00 на вулиці Устилузькій вулиці у Володимирі-Волинському помітили легковик, водій якого порушує ПДР.За словами очевидців, водій авто на невеликій швидкості виїжджав на зустрічну і тротуар, а на Козацькій вулиці збив припаркований мотоцикл та ледве не наїхав на підлітків. Про це інформує БУГ Водія зупинила поліція вже на вулиці Незалежності.Як розповіли БУГу свідки, дивом ніхто не постраждав. Мотоцикл отримав механічні пошкодження.Наразі про подію більше нічого не відомо.

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