У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар: персонал медзакладу ізолювали





Як відомо, лікарня, у якій працював чоловік, була однією з госпітальних баз для хворих на коронавірусну хворобу в регіоні. Це зазначив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє



Він зауважив, що частину персоналу лікарні відправили на самоізоляцію. Люди чекають на результати ПЛР-тестів. Бондаренко заявив, що середній вік смертності в Дніпропетровській області – 70 років.



"І знижується ця планка, тобто молодші люди починають вмирати. Чому? Бо запізно звертаються й госпіталізуються. На 5 днів, на тиждень – це запізно", – запевнив Бондаренко.



Він порадив людям, у яких є схожі симптоми на COVID-19, якомога раніше звертатися до лікарів. Бондаренко наголосив, що ліжок у лікарнях області вистачає. Якщо буде потрібно – їх кількість ще збільшать.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі 9 листопада помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6. Він хворів на COVID-19. Його колеги розповіли, що чоловік надто пізно звернувся за медичною допомогою.Як відомо, лікарня, у якій працював чоловік, була однією з госпітальних баз для хворих на коронавірусну хворобу в регіоні. Це зазначив голова облдержадміністрації, повідомляє "Радіо Свобода" Він зауважив, що частину персоналу лікарні відправили на самоізоляцію. Люди чекають на результати ПЛР-тестів. Бондаренко заявив, що середній вік смертності в Дніпропетровській області – 70 років."І знижується ця планка, тобто молодші люди починають вмирати. Чому? Бо запізно звертаються й госпіталізуються. На 5 днів, на тиждень – це запізно", – запевнив Бондаренко.Він порадив людям, у яких є схожі симптоми на COVID-19, якомога раніше звертатися до лікарів. Бондаренко наголосив, що ліжок у лікарнях області вистачає. Якщо буде потрібно – їх кількість ще збільшать.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію