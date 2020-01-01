вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар: персонал медзакладу ізолювали

У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар: персонал медзакладу ізолювали
У Дніпрі 9 листопада помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6. Він хворів на COVID-19. Його колеги розповіли, що чоловік надто пізно звернувся за медичною допомогою.

Як відомо, лікарня, у якій працював чоловік, була однією з госпітальних баз для хворих на коронавірусну хворобу в регіоні. Це зазначив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє "Радіо Свобода".

Він зауважив, що частину персоналу лікарні відправили на самоізоляцію. Люди чекають на результати ПЛР-тестів. Бондаренко заявив, що середній вік смертності в Дніпропетровській області – 70 років.

"І знижується ця планка, тобто молодші люди починають вмирати. Чому? Бо запізно звертаються й госпіталізуються. На 5 днів, на тиждень – це запізно", – запевнив Бондаренко.

Він порадив людям, у яких є схожі симптоми на COVID-19, якомога раніше звертатися до лікарів. Бондаренко наголосив, що ліжок у лікарнях області вистачає. Якщо буде потрібно – їх кількість ще збільшать.

Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: головний лікар, лікарня, медик, помер, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З COVID-фонду уже використали 39 мільярдів, з них на охорону здоров'я – 6,6 мільярда
Сьогодні, 06:19
У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар: персонал медзакладу ізолювали
Сьогодні, 05:33
Волинянин незаконно виготовляв боєприпаси
Сьогодні, 04:19
Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО
Сьогодні, 03:27
Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО
Сьогодні, 02:05
Схожі новини
На Волині у чотирьох лікарнях зайняті усі ліжка із киснем На Волині у чотирьох лікарнях зайняті усі ліжка із киснем
07 листопад, 22:24
В Україні завантаженість лікарень для пацієнтів з Covid-19 наближається до 70% В Україні завантаженість лікарень для пацієнтів з Covid-19 наближається до 70%
01 листопад, 01:34
Коронавірус вражає нещадно: медпрацівники «ковідного» госпіталю просять волинян дотримуватись заходів безпеки. ВІДЕО Коронавірус вражає нещадно: медпрацівники «ковідного» госпіталю просять волинян дотримуватись заходів безпеки. ВІДЕО
31 жовтень, 23:38
Луцька районна влада – проти «коронавірусного» шпиталю на базі центральної лікарні Луцька районна влада – проти «коронавірусного» шпиталю на базі центральної лікарні
30 жовтень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З COVID-фонду уже використали 39 мільярдів, з них на охорону здоров'я – 6,6 мільярда
Сьогодні, 06:19
 0
У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар: персонал медзакладу ізолювали
Сьогодні, 05:33
 0
Волинянин незаконно виготовляв боєприпаси
Сьогодні, 04:19
 0
Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО
Сьогодні, 03:27
 0
Голова ПЦУ митрополит Епіфаній вручив іменний хрест волинському священнику. ФОТО
Сьогодні, 02:05
 0
Медіа
відео
1/8