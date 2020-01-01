У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар: персонал медзакладу ізолювали
Сьогодні, 05:33
У Дніпрі 9 листопада помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6. Він хворів на COVID-19. Його колеги розповіли, що чоловік надто пізно звернувся за медичною допомогою.
Як відомо, лікарня, у якій працював чоловік, була однією з госпітальних баз для хворих на коронавірусну хворобу в регіоні. Це зазначив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє "Радіо Свобода".
Він зауважив, що частину персоналу лікарні відправили на самоізоляцію. Люди чекають на результати ПЛР-тестів. Бондаренко заявив, що середній вік смертності в Дніпропетровській області – 70 років.
"І знижується ця планка, тобто молодші люди починають вмирати. Чому? Бо запізно звертаються й госпіталізуються. На 5 днів, на тиждень – це запізно", – запевнив Бондаренко.
Він порадив людям, у яких є схожі симптоми на COVID-19, якомога раніше звертатися до лікарів. Бондаренко наголосив, що ліжок у лікарнях області вистачає. Якщо буде потрібно – їх кількість ще збільшать.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як відомо, лікарня, у якій працював чоловік, була однією з госпітальних баз для хворих на коронавірусну хворобу в регіоні. Це зазначив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє "Радіо Свобода".
Він зауважив, що частину персоналу лікарні відправили на самоізоляцію. Люди чекають на результати ПЛР-тестів. Бондаренко заявив, що середній вік смертності в Дніпропетровській області – 70 років.
"І знижується ця планка, тобто молодші люди починають вмирати. Чому? Бо запізно звертаються й госпіталізуються. На 5 днів, на тиждень – це запізно", – запевнив Бондаренко.
Він порадив людям, у яких є схожі симптоми на COVID-19, якомога раніше звертатися до лікарів. Бондаренко наголосив, що ліжок у лікарнях області вистачає. Якщо буде потрібно – їх кількість ще збільшать.
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З COVID-фонду уже використали 39 мільярдів, з них на охорону здоров'я – 6,6 мільярда
Сьогодні, 06:19
У Дніпрі від COVID-19 помер головний лікар: персонал медзакладу ізолювали
Сьогодні, 05:33
Волинянин незаконно виготовляв боєприпаси
Сьогодні, 04:19
Їхав по зустрічній та ледь не збив підлітків: у Володимирі зупинили зухвалого водія. ФОТО
Сьогодні, 03:27