Повідомили кількість нових хворих на коронавірус в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:50
Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За інформацією міністра, за останню добу госпіталізували – 1 453 особи; летальних випадків – 191; одужало – 6 802 особи; здійснили тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 46 632 випадки;
Вінницька область – 12 970 випадків;
Волинська область – 17 236 випадків;
Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
Донецька область – 15 066 випадків;
Житомирська область – 20 194 випадки;
Закарпатська область – 18 056 випадків;
Запорізька область – 15 285 випадків;
Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
Київська область – 21 731 випадок;
Кіровоградська область – 3 280 випадків;
Луганська область – 4 738 випадків;
Львівська область – 34 988 випадків;
Миколаївська область – 11 092 випадки;
Одеська область – 30 041 випадок;
Полтавська область – 13 143 випадки;
Рівненська область – 23 035 випадків;
Сумська область – 15 662 випадки;
Тернопільська область – 22 549 випадків;
Харківська область – 44 948 випадків;
Херсонська область – 6 075 випадків;
Хмельницька область – 20 826 випадків;
Черкаська область – 11 063 випадки;
Чернівецька область – 26 301 випадок;
Чернігівська область – 10 564 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За інформацією міністра, за останню добу госпіталізували – 1 453 особи; летальних випадків – 191; одужало – 6 802 особи; здійснили тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
За весь час пандемії в Україні захворіло – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 46 632 випадки;
Вінницька область – 12 970 випадків;
Волинська область – 17 236 випадків;
Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
Донецька область – 15 066 випадків;
Житомирська область – 20 194 випадки;
Закарпатська область – 18 056 випадків;
Запорізька область – 15 285 випадків;
Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
Київська область – 21 731 випадок;
Кіровоградська область – 3 280 випадків;
Луганська область – 4 738 випадків;
Львівська область – 34 988 випадків;
Миколаївська область – 11 092 випадки;
Одеська область – 30 041 випадок;
Полтавська область – 13 143 випадки;
Рівненська область – 23 035 випадків;
Сумська область – 15 662 випадки;
Тернопільська область – 22 549 випадків;
Харківська область – 44 948 випадків;
Херсонська область – 6 075 випадків;
Хмельницька область – 20 826 випадків;
Черкаська область – 11 063 випадки;
Чернівецька область – 26 301 випадок;
Чернігівська область – 10 564 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Цьогоріч майже 200 волинян змінили свої імена
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 11 листопада
Сьогодні, 09:11
Повідомили кількість нових хворих на коронавірус в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:50
Уродженка Волині дійшла до єропейського суду, щоб захистити себе і своїх дітей від чоловіка-кривдника
Сьогодні, 07:20