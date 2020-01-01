Повідомили кількість нових хворих на коронавірус в Україні за останню добу





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



За інформацією міністра, за останню добу госпіталізували – 1 453 особи; летальних випадків – 191; одужало – 6 802 особи; здійснили тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).



За весь час пандемії в Україні захворіло – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.



Кількість захворювань у регіонах:



м. Київ – 46 632 випадки;



Вінницька область – 12 970 випадків;



Волинська область – 17 236 випадків;



Дніпропетровська область – 18 690 випадків;



Донецька область – 15 066 випадків;



Житомирська область – 20 194 випадки;



Закарпатська область – 18 056 випадків;



Запорізька область – 15 285 випадків;



Івано-Франківська область – 25 643 випадки;



Київська область – 21 731 випадок;



Кіровоградська область – 3 280 випадків;



Луганська область – 4 738 випадків;



Львівська область – 34 988 випадків;



Миколаївська область – 11 092 випадки;



Одеська область – 30 041 випадок;



Полтавська область – 13 143 випадки;



Рівненська область – 23 035 випадків;



Сумська область – 15 662 випадки;



Тернопільська область – 22 549 випадків;



Харківська область – 44 948 випадків;



Херсонська область – 6 075 випадків;



Хмельницька область – 20 826 випадків;



Черкаська область – 11 063 випадки;



Чернівецька область – 26 301 випадок;



Чернігівська область – 10 564 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'яЗа інформацією міністра, за останню добу госпіталізували – 1 453 особи; летальних випадків – 191; одужало – 6 802 особи; здійснили тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).За весь час пандемії в Україні захворіло – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.Кількість захворювань у регіонах:м. Київ – 46 632 випадки;Вінницька область – 12 970 випадків;Волинська область – 17 236 випадків;Дніпропетровська область – 18 690 випадків;Донецька область – 15 066 випадків;Житомирська область – 20 194 випадки;Закарпатська область – 18 056 випадків;Запорізька область – 15 285 випадків;Івано-Франківська область – 25 643 випадки;Київська область – 21 731 випадок;Кіровоградська область – 3 280 випадків;Луганська область – 4 738 випадків;Львівська область – 34 988 випадків;Миколаївська область – 11 092 випадки;Одеська область – 30 041 випадок;Полтавська область – 13 143 випадки;Рівненська область – 23 035 випадків;Сумська область – 15 662 випадки;Тернопільська область – 22 549 випадків;Харківська область – 44 948 випадків;Херсонська область – 6 075 випадків;Хмельницька область – 20 826 випадків;Черкаська область – 11 063 випадки;Чернівецька область – 26 301 випадок;Чернігівська область – 10 564 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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