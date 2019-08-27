На Волині сусіди врятували чоловіка від смерті у будинку, охопленому вогнем
Сьогодні, 09:33
Учора, 10 листопада, горів дерев’яний житловий будинок у селі Губин Локачинського району.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Клуби диму помітили сусіди, які й забили на сполох, адже у помешканні, імовірно, міг перебувати 46-річний господар. Ще до прибуття рятувальників 60-річний сусід Володимир Охник кинувся у будинок, де й виявив на дивані власника помешкання – на чоловікові тлів одяг. Небайдужий сусід повернувся до власної оселі, узяв вогнегасника й кинувся гасити полум’я на чоловікові. За цей час до місця події збіглися й інші сусіди – разом вони винесли потерпілого із задимленої кімнати.
О 18:47 до місця події прибули працівники 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі та вогнеборці місцевої пожежної команди села Війниця. Вони надали першу долікарську допомогу потерпілому й передали до рук медиків. З опіками ніг 4-го ступеня потерпілого госпіталізовано до Луцької міської лікарні.
О 18:51 рятувальники локалізували загорання, а о 19:05 – ліквідували.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності з вогнем під час куріння потерпілого.
Фото ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Клуби диму помітили сусіди, які й забили на сполох, адже у помешканні, імовірно, міг перебувати 46-річний господар. Ще до прибуття рятувальників 60-річний сусід Володимир Охник кинувся у будинок, де й виявив на дивані власника помешкання – на чоловікові тлів одяг. Небайдужий сусід повернувся до власної оселі, узяв вогнегасника й кинувся гасити полум’я на чоловікові. За цей час до місця події збіглися й інші сусіди – разом вони винесли потерпілого із задимленої кімнати.
О 18:47 до місця події прибули працівники 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі та вогнеборці місцевої пожежної команди села Війниця. Вони надали першу долікарську допомогу потерпілому й передали до рук медиків. З опіками ніг 4-го ступеня потерпілого госпіталізовано до Луцької міської лікарні.
О 18:51 рятувальники локалізували загорання, а о 19:05 – ліквідували.
За попередніми даними, пожежа трапилася внаслідок необережності з вогнем під час куріння потерпілого.
Фото ілюстративне
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