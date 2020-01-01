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У селі на Волині 22-річний хлопець за кермом мотоцикла збив чоловіка

У селі на Волині 22-річний хлопець за кермом мотоцикла збив чоловіка
На Волині мотоцикліст збив чоловіка, постраждалий з численними травмами – у лікарні.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 10 листопада, близько 20 години у селі Личини Камінь-Каширського району.

Як відомо, 22-річний хлопець за кермом мотоцикла наїхав на 58-річного чоловіка.

Внаслідок аварії пенсіонер отримав численні переломи та забій головного мозку. "Швидка" доправила чоловіка у Камінь-Каширську центральну районну лікарню.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: мотоцикліст, аварія, Личини
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