У селі на Волині 22-річний хлопець за кермом мотоцикла збив чоловіка. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 10 листопада, близько 20 години у селі Личини Камінь-Каширського району.



Як відомо, 22-річний хлопець за кермом мотоцикла наїхав на 58-річного чоловіка.



Внаслідок аварії пенсіонер отримав численні переломи та забій головного мозку. "Швидка" доправила чоловіка у Камінь-Каширську центральну районну лікарню.



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