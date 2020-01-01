415 нових хворих і 9 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 415 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 461 людина. Дев’ять випадків хвороби завершилися летально (м.Луцьк – 3, м.Нововолинськ – 1, Ківерцівський район – 1, м.Ковель – 2, Любомльський район – 1, Ратнівський район – 1).Про це повідомляє Волинська ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 93, м. Нововолинськ – 29, Володимир-Волинський район – 46, Горохівський район – 5, Іваничівський район – 11, Камінь-Каширський район – 27, Ківерцівський район – 49, Ковельський район – 31, Локачинський район – 6, Любомльський район – 4, Любешівський район – 21, Луцький район – 38, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 31, Рожищенський район – 8, Турійський район – 13, Шацький район – 1.Станом на 11 листопада в області зареєстрували 17236 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 876 у дітей та 1583 у медичних працівників. Одужало 10609 осіб, з них 592 дитини та 1167 медичних працівників. 332 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).Загалом коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 3793 (в т. ч. 95 летальних)Луцький район – 1419 (в т. ч. 27 летальних)м. Нововолинськ – 1392 (в т. ч. 29 летальних)Володимир-Волинський район – 1556 (в т. ч. 18 летальних)Горохівський район – 793 (в т. ч. 16 летальних)Іваничівський район – 425 (в т. ч. 10 летальних)Камінь-Каширський район – 665 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1623 (в т. ч. 20 летальних)Ковельський район – 1489 (в т. ч. 32 летальних)Локачинський район – 274 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 439 (в т. ч. 3 летальних)Любешівський район – 654 (в т. ч. 10 летальних)Маневицький район – 852 (в т. ч. 17 летальних)Ратнівський район – 603 (в т.ч. 16 летальних)Рожищенський район – 421 (в т. ч. 12 летальних)Старовижівський район – 225 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 444 ( в т. ч. 5 летальний)Шацький район – 169 (в т. ч. 4 летальних).За попередню добу надійшло 414 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 90369 особи. За останню добу обстежили 1546 осіб.