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На Волині прикордонники знайшли у поїзді під шаром тирси контрабандні цигарки, які везли до Польщі. ФОТО, ВІДЕО

На Волині прикордонники знайшли у поїзді під шаром тирси контрабандні цигарки, які везли до Польщі. ФОТО, ВІДЕО
Прикордонники Луцького загону не допустили переміщення контрабандних тютюнових виробів, які переправляли до Польщі у вантажному поїзді.

Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.

Зокрема, 11 листопада вночі в пункті пропуску «Володимир-Волинський» під час огляду поїзда, яким за кордон перевозився збірний вантаж, в одному з напіввагонів правоохоронці виявили сторонні вкладення. Тож тонни вантажу не стали надійним сховком для курива, на що, очевидно, сподівалися контрабандисти. Після тривалих «розкопок» прикордонникам вдалося дістати з-під шару тирси майже 3 тис. пачок цигарок.

Тютюнові вироби з українськими акцизними марками вилучені працівниками митниці. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.

На Волині прикордонники знайшли у поїзді під шаром тирси контрабандні цигарки, які везли до Польщі. ФОТО, ВІДЕО
На Волині прикордонники знайшли у поїзді під шаром тирси контрабандні цигарки, які везли до Польщі. ФОТО, ВІДЕО
На Волині прикордонники знайшли у поїзді під шаром тирси контрабандні цигарки, які везли до Польщі. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: Волинь, прикордонники, контрабанда
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