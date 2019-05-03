На Волині прикордонники знайшли у поїзді під шаром тирси контрабандні цигарки, які везли до Польщі. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 10:40
Прикордонники Луцького загону не допустили переміщення контрабандних тютюнових виробів, які переправляли до Польщі у вантажному поїзді.
Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 11 листопада вночі в пункті пропуску «Володимир-Волинський» під час огляду поїзда, яким за кордон перевозився збірний вантаж, в одному з напіввагонів правоохоронці виявили сторонні вкладення. Тож тонни вантажу не стали надійним сховком для курива, на що, очевидно, сподівалися контрабандисти. Після тривалих «розкопок» прикордонникам вдалося дістати з-під шару тирси майже 3 тис. пачок цигарок.
Тютюнові вироби з українськими акцизними марками вилучені працівниками митниці. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 11 листопада вночі в пункті пропуску «Володимир-Волинський» під час огляду поїзда, яким за кордон перевозився збірний вантаж, в одному з напіввагонів правоохоронці виявили сторонні вкладення. Тож тонни вантажу не стали надійним сховком для курива, на що, очевидно, сподівалися контрабандисти. Після тривалих «розкопок» прикордонникам вдалося дістати з-під шару тирси майже 3 тис. пачок цигарок.
Тютюнові вироби з українськими акцизними марками вилучені працівниками митниці. Тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
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