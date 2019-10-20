Грибні локації: де неподалік Луцька збирати опеньки і білі гриби





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Зауважують, що білих грибів найбільше у Ківерцівському лісництві. Вони починають рости в травні або червні, а закінчуються пізньої осені – в жовтні-листопаді. Білі гриби ростуть як у хвойних, так і в листяних або змішаних лісах під такими деревами, як сосни, дуби, берези, граби, ялиці.



Збирати білі гриби можна в місцях, вкритих мохом і лишайником, на піщаних та суглинних ґрунтах, але ці гриби рідко виростають на болотах і торфовищах.



Натомість опеньків найбільше у Сокиричівському лісництві, а саме в селі Хопнів Ківерцівського району. Ростуть вони у всіх лісах і на вирубках, але не на землі, а на старих пнях.



Ростуть опеньки групами і щільними гніздами-скупченнями. Збирати їх легко і швидко, та й приємно.



«Білі гриби люблять всі, але нагадуємо одне з правил "лісового етикету": не знищуйте неїстівні гриби, або ті, які не просто бажаєте класти до свого кошика. Для лісових мешканців вони є ліками та складовими раціону», - резюмували у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грибний сезон завершується. Все ж осінь ще тішить любителів «тихого полювання» можливістю назбирати грибів. Лісівники Волині розкрили секрет – де нині ще можна назбирати білих грибів та опеньків.Про це написали на сторінці Ківерцівського лісового господарства.Зауважують, що білих грибів найбільше у Ківерцівському лісництві. Вони починають рости в травні або червні, а закінчуються пізньої осені – в жовтні-листопаді. Білі гриби ростуть як у хвойних, так і в листяних або змішаних лісах під такими деревами, як сосни, дуби, берези, граби, ялиці.Збирати білі гриби можна в місцях, вкритих мохом і лишайником, на піщаних та суглинних ґрунтах, але ці гриби рідко виростають на болотах і торфовищах.Натомість опеньків найбільше у Сокиричівському лісництві, а саме в селі Хопнів Ківерцівського району. Ростуть вони у всіх лісах і на вирубках, але не на землі, а на старих пнях.Ростуть опеньки групами і щільними гніздами-скупченнями. Збирати їх легко і швидко, та й приємно.«Білі гриби люблять всі, але нагадуємо одне з правил "лісового етикету": не знищуйте неїстівні гриби, або ті, які не просто бажаєте класти до свого кошика. Для лісових мешканців вони є ліками та складовими раціону», - резюмували у дописі.

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