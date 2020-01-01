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У «ПортCity» – новий магазин органічних товарів*

У «ПортCity» – новий магазин органічних товарів*
Органічні товари з відомого американського сайту IHerb – відтепер у торгово-розважальному центрі "ПортCity".

Про це інформує адміністрація закладу.

У новому магазині Organic live можна купити:

- вітаміни, мінерали;

- засоби догляду, косметика;

- органічні продукти харчування, харчові добавки;

- спеціалізовані дитячі комплекси, косметичні засоби і дитячі добавки.

З нагоди відкриття у магазині діють приємні знижки. Тож усіх запрошують у заклад, який розташований на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity». Тел.: 067 000 23 04.
У «ПортCity» – новий магазин органічних товарів*
У «ПортCity» – новий магазин органічних товарів*

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Теги: Organic live, ПортCity
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