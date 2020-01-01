У «ПортCity» – новий магазин органічних товарів*

У «ПортCity» – новий магазин органічних товарів*
Сьогодні, 12:06
Органічні товари з відомого американського сайту IHerb – відтепер у торгово-розважальному центрі "ПортCity".
Про це інформує адміністрація закладу.
У новому магазині Organic live можна купити:
- вітаміни, мінерали;
- засоби догляду, косметика;
- органічні продукти харчування, харчові добавки;
- спеціалізовані дитячі комплекси, косметичні засоби і дитячі добавки.
З нагоди відкриття у магазині діють приємні знижки. Тож усіх запрошують у заклад, який розташований на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity». Тел.: 067 000 23 04.
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Про це інформує адміністрація закладу.
У новому магазині Organic live можна купити:
- вітаміни, мінерали;
- засоби догляду, косметика;
- органічні продукти харчування, харчові добавки;
- спеціалізовані дитячі комплекси, косметичні засоби і дитячі добавки.
З нагоди відкриття у магазині діють приємні знижки. Тож усіх запрошують у заклад, який розташований на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity». Тел.: 067 000 23 04.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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