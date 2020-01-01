У «ПортCity» – новий магазин органічних товарів*





Про це інформує адміністрація закладу.



У новому магазині Organic live можна купити:



- вітаміни, мінерали;



- засоби догляду, косметика;



- органічні продукти харчування, харчові добавки;



- спеціалізовані дитячі комплекси, косметичні засоби і дитячі добавки.



З нагоди відкриття у магазині діють приємні знижки. Тож усіх запрошують у заклад, який розташований на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity». Тел.: 067 000 23 04.



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