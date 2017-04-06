У Луцьку підприємці продовжують страйкувати біля управління поліції





Мирний мітинг влаштували 11 листопада.



Нагадаємо, що більше тисячі людей, які



Люди вимагають дозволити бізнесу і підприємцям законно працювати у період карантину.



За годину пікетування під ОДА заступник Юрія Погуляйка Анатолій Костик вийшов до активістів та запросив ініціативну групу із десяти людей на перемовини. Через місцеву владу мітингувальники передали звернення до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля із проханням врегулювати ситуацію і не знищували бізнес, однак лишилося ще звернення і до поліції. Активістам пропонували його також віддати у ті ж руки, однак вони вирішили не зупиняти протест і пішли до управління поліції.



Наразі мітингарі вимагають, аби до них вийшов начальник ГУНП у Волинській області, полковник поліції Юрій Крошко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі мітингувальники прийшли страйкувати під стіни Головного управління Нацполіції області.Мирний мітинг влаштували 11 листопада.Нагадаємо, що більше тисячі людей, які із самого ранку стояли на Київському майдані , згуртувавшись, пішли колоною до управління поліції. Люди вимагають дозволити бізнесу і підприємцям законно працювати у період карантину.За годину пікетування під ОДА заступникАнатолій Костик вийшов до активістів та запросив ініціативну групу із десяти людей на перемовини. Через місцеву владу мітингувальники передали звернення до прем'єр-міністра Україниіз проханням врегулювати ситуацію і не знищували бізнес, однак лишилося ще звернення і до поліції. Активістам пропонували його також віддати у ті ж руки, однак вони вирішили не зупиняти протест і пішли до управління поліції.Наразі мітингарі вимагають, аби до них вийшов начальник ГУНП у Волинській області, полковник поліції

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