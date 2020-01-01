У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 12 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Маг "Фан-Фан тюльпан",
Кафе Затишок, маг. АВС м.Вол-Вол вул.К Савури, Кн Ольги,10-20а, Ковельська, 134, 209, 231, 233, 234, 185-235.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт. Цумань - церква
ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. - магазин
ФОП Арендарчук А.М. - магазин
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Є.Х. - магазин
ФОП Футрук В.М. - ательє
ФОП Дуб В.П. - магазин
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-3 9:00-17:00 с. Сапогів - церква с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с. Сапогів - медпункт с.Сапогів
вул.Киричука,
вул.Л.Українки,
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-55 9:00-17:00 с. Котів – медпункт, церква
ФОП Запоточна Л.Й. - торговий кіоск с.Котів
вул.Миру,1-8,
вул.17 Вересня,1-25
вул.Л.Українки,1-24,
вул.Суворова,2-58
6. ЗТП-407 10:00-15:00 м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
Ковельський район
1. 9:00-17:00
с.Білин
с.Колодяжне
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Піща, Сільська Рада с.Піща, ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД, Громада Евангельських християн-баптистів, Д/садок с.Піща.
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин)
с.Гречище, Шлапань, х.Петелиха
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с.Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. 9:00 – 17:00
М. Нововолинськ, вул.Любелі 2-6. Гастелло 1-5, 2-6; Білоруська 1-5,2,4; Шахтарська 40.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-66 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-122 9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-153 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00 с.Башова (повністю) с.Башова (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ ТП-189 9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська,
провул.Залізничний, вул.Паралельна
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-281 Л-3 10:00-16:30 с.Растів
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-171 Л-3 10:00-16:30 ПАТ «Ковельмолоко» - пункт прийому молока, церква с.Маковичі
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Маг "Фан-Фан тюльпан",
Кафе Затишок, маг. АВС м.Вол-Вол вул.К Савури, Кн Ольги,10-20а, Ковельська, 134, 209, 231, 233, 234, 185-235.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт. Цумань - церква
ФОП Філюк О.Д. - магазин
ФОП Аліферчук М.М. - магазин
ФОП Арендарчук А.М. - магазин
ТзОВ "Аптека Васса"
ФОП Піцина Є.Х. - магазин
ФОП Футрук В.М. - ательє
ФОП Дуб В.П. - магазин
ФОП Данилевська С.Ю. - магазин
ФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цумань
вул.Шевченка, буд.1-13,
вул. Покровська буд.1-57,
вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин м.Ківерці
вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша,
вул.Захисників України
вул.Глінки,
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-3 9:00-17:00 с. Сапогів - церква с.Сапогів
вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с. Сапогів - медпункт с.Сапогів
вул.Киричука,
вул.Л.Українки,
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-55 9:00-17:00 с. Котів – медпункт, церква
ФОП Запоточна Л.Й. - торговий кіоск с.Котів
вул.Миру,1-8,
вул.17 Вересня,1-25
вул.Л.Українки,1-24,
вул.Суворова,2-58
6. ЗТП-407 10:00-15:00 м. Ківерці - школа №3
Свято-Покровська УПЦ КП - церква
ФОП Дейна І.С. - магазин
ФОП Пушкін А.Ф. - кузня
ФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерці
вул.Шевченка,буд.15,18,18а, 20
Ковельський район
1. 9:00-17:00
с.Білин
с.Колодяжне
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 10 00 -17 00
КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Піща, Сільська Рада с.Піща, ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД, Громада Евангельських християн-баптистів, Д/садок с.Піща.
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин)
с.Гречище, Шлапань, х.Петелиха
Маневицький район
1. 10:00-17:00
с.Старий Чорторійськ
місто Нововолинськ
1. 9:00 – 17:00
М. Нововолинськ, вул.Любелі 2-6. Гастелло 1-5, 2-6; Білоруська 1-5,2,4; Шахтарська 40.
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-66 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.
3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)
с.Оленівка (повністю)
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-122 9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-153 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.
6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Іванчиці(повністю)
7. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00 с.Башова (повністю) с.Башова (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ ТП-189 9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська,
провул.Залізничний, вул.Паралельна
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-281 Л-3 10:00-16:30 с.Растів
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-171 Л-3 10:00-16:30 ПАТ «Ковельмолоко» - пункт прийому молока, церква с.Маковичі
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