У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 12 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 12 листопада будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00Маг "Фан-Фан тюльпан",Кафе Затишок, маг. АВС м.Вол-Вол вул.К Савури, Кн Ольги,10-20а, Ковельська, 134, 209, 231, 233, 234, 185-235.1. 9:00-17:00смт. Цумань - церкваФОП Філюк О.Д. - магазинФОП Аліферчук М.М. - магазинФОП Арендарчук А.М. - магазинТзОВ "Аптека Васса"ФОП Піцина Є.Х. - магазинФОП Футрук В.М. - ательєФОП Дуб В.П. - магазинФОП Данилевська С.Ю. - магазинФОП Кобилан О.В. - магазин смт.Цуманьвул.Шевченка, буд.1-13,вул. Покровська буд.1-57,вул.Путилівська, буд.1-32, вул.Мєдвєдєва, бул.1-22,2. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазин м.Ківерцівул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша,вул.Захисників Українивул.Глінки,3. ПЛ-0,4 кВ КТП-3 9:00-17:00 с. Сапогів - церква с.Сапогіввул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18,4. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с. Сапогів - медпункт с.Сапогіввул.Киричука,вул.Л.Українки,5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-55 9:00-17:00 с. Котів – медпункт, церкваФОП Запоточна Л.Й. - торговий кіоск с.Котіввул.Миру,1-8,вул.17 Вересня,1-25вул.Л.Українки,1-24,вул.Суворова,2-586. ЗТП-407 10:00-15:00 м. Ківерці - школа №3Свято-Покровська УПЦ КП - церкваФОП Дейна І.С. - магазинФОП Пушкін А.Ф. - кузняФОП Гут В.В. - комплекс м.Ківерцівул.Шевченка,буд.15,18,18а, 201. 9:00-17:00с.Білинс.КолодяжнеВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 10 00 -17 00КЗ ЦПМСД Любомльського і Шацького районів Піща, Сільська Рада с.Піща, ТзОВ "Аптека-Жовтневе" ЛТД, Громада Евангельських християн-баптистів, Д/садок с.Піща.1. 10:00 - 17:00с. Шлапань (Школа, ФАП, Магазин)с.Гречище, Шлапань, х.Петелиха1. 10:00-17:00с.Старий Чорторійськ1. 9:00 – 17:00М. Нововолинськ, вул.Любелі 2-6. Гастелло 1-5, 2-6; Білоруська 1-5,2,4; Шахтарська 40.Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Козин кіоски, СКЗ№21 с.Козин, вул.Ковельська.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-66 9:00-17:00 м.Рожище магазин №10, торговий павільйон, торговий кіоск, кафе “Меридіан”, “Крамниця”. м.Рожище, вул.Г.Мазепи,1-67,8-76, Залізнична, Чкалова.3. ПЛ-10кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю) с.Кобче (повністю)с.Оленівка (повністю)4. ПЛ-0,4 кВ ТП-122 9:00-17:00 с.Кременець картоплесховище, майстерні, їдальня, зерносклад, гаражі. с.Кременець вул.Хмельова,54-64.5. ПЛ-0,4 кВ ТП-153 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, АТС, адмінприміщення, поштове відділення, пожежне депо, чайна. с.Доросині вул.Миру, Л.Українки, Лугова, Шкільна.6. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-10 9:00-17:00 с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю) с.Уляники (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Іванчиці(повністю)7. ПЛ-10кВ Л30-01 після ЛР-3 9:00-17:00 с.Башова (повністю) с.Башова (повністю)8. ПЛ-0,4 кВ ТП-189 9:00-17:00 с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Селянська, Тиха.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВКТП-83 Л-2 10:00-16:30 смт Турійськ вул.Дубівська,провул.Залізничний, вул.Паралельна2. ПЛ-0,4кВКТП-281 Л-3 10:00-16:30 с.Растів3. ПЛ-0,4кВКТП-171 Л-3 10:00-16:30 ПАТ «Ковельмолоко» - пункт прийому молока, церква с.Маковичі