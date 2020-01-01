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У Полтаві анулювали 1,5 тисячі тестів на коронавірус

У Полтаві анулювали 1,5 тисячі тестів на коронавірус
У Полтаві анулювали результати ПЛР-тестування 1,5 тисячі пацієнтів. Київська приватна лабораторія, яка повинна була провести ПЛР-аналіз, не виявила у надісланих пробірках рибонуклеїнової кислоти (РНК).

Про це УНН розповіла керівниця департаменту охорони здоров’я Полтавської міської ради Вікторія Лоза.

"Ця партія аналізів була анульована, тому що було написано, що у пробірках не було виявлено РНК. Ми зі свого боку робили все як і раніше: ті ж самі люди, ті ж самі пробірки, ті ж самі мобільні бригади. Але саме з цією лабораторією ось так сталось", - розповіла вона.

За словами Вікторії Лози, зібраний біологічний матеріал від пацієнтів полтавська лабораторія надіслала до лабораторного центру, який робить ПЛР-аналіз. Враховуючи складність методу тестування, а також перевантаженість державних лабораторій, біологічний матеріал переслали приватному підряднику. Такий механізм був нещодавно розроблений МОЗ з метою розвантаження державних ПЛР-лабораторій.

"Ми працюємо за такою системою: всі тести, які збираємо, відправляємо у лабораторний центр, державний. Тобто у нас є державний, він підпорядковується МОЗу, обласний лабораторний центр. Ось ми відвозимо туди. Через те, що там дуже великий обсяг, щось змінилося у процедурі – спростили її. Вони можуть укладати договори і брати собі у підрядники приватні лабораторії. І ось куди вони відправили - ми не знаємо. Зараз у нас прийшла партія аналізів із харківської лабораторії - там "все о’кей". А ось саме з цієї однієї лабораторії, яка київська, ось прийшла така партія", - розповіла Лоза.

Зазначимо, що Держлікслужба України, за дорученням головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, розпочала перевіряти виробників вітчизняних тест-систем на COVID-19, щоправда – лише у рамках ринкового нагляду.

Враховуючи те, що на думку експертів, в Україні повністю відсутня система контролю якості за ПЛР-тестами, поки незрозуміло, чи вирішить повсюдну проблему неякісних тест-систем ініційована Ляшком перевірка.

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Теги: Полтава, тести, коронавірус
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